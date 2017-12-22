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22 Aralık 2017 14:15

Ergenekon Ocakları 25 Mart’ta Diyarbakır’da Nevruz kutlayacak

Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, 25 Mart’ta Diyarbakır’da Nevruz kutlaması yapacaklarını belirtti.

Ergenekon Ocakları 25 Mart’ta Diyarbakır’da Nevruz kutlayacak

22 Aralık 2017 14:15


Diyarbakır’a gelen Ergenekon Ocakları Eğitim ve Kültür Derneği Genel Başkanı Ayhan Yıldız, İl Başkanı Şahin Yet ile birlikte İhlas Haber Ajansı (İHA) Diyarbakır Bölge Müdürü Abdulkerim Kantarcıoğlu’nu ziyaret etti. Ziyarette derneğin çalışmalarını anlatan Yıldız, Türkiye genelinde faaliyet gösterdiklerini belirtti. Amaçlarının hem yeni bir Kuvayi Milliye hem de Türkiye’nin en büyük kardeşlik hareketi olabilmek olduğunu ifade eden Yıldız, “Bunun için Güven Park olayından itibaren sahalardayız. Diyarbakır’da, İstanbul’da ve İzmir’de aynı şeyleri söyleyen bir teşkilatız. Ergenekon farklı bir isim, Türk milletinin yeniden var oluşunun ismidir. Ergenekon davasıyla hiçbir bağımız yoktur ve biz ayrı bir teşkilatız. Bu destansı isimden alarak Türk devletinin yeniden dünyaya hakim olması, bu hakimiyeti de Allah’ın ve ilahin nizamı aleme yaymaktır. İslam bizim için tek önceliktir” dedi.



“25 Mart’ta ispat edeceğiz”


Toplumun bütün kesimlerini kucaklamak zorunda olduklarını vurgulayan Yıldız, “Artık siyaset zamanı değildir. Siyasetle işimiz yok. Ergenekon teşkilatı kendi imkanlarıyla yolunda ilerleyen bir teşkilattır. Sonuna kadar devletimizin ve milletimizin yanındayız. Bu ülkeyi zorluklardan birlikte çıkaracağız. Siyasi partileri baz almayarak, resmi olarak daha önceden kutlanan Ergenekon yani Nevruz Bayramı’nı inşallah tüm izinlerimizi alarak 25 Mart’ta Diyarbakır Nevruz Park’ta kutlayacağız. Bütün milletimizi davet ediyoruz. Buradaki insanlarımız vatanını, milletini ve bayrağını seviyor. Bunu da 25 Mart’ta ispat edeceğiz” diye konuştu.




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