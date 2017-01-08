Ergin, Sarıkamış şehitlerini andı

Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İşadamı Süleyman Ergin, Enver Paşa komutasında 102 yıl önce düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen 60 bin Mehmetçik için açıklamalarda bulundu.

Ergin, birliklerin 22 Aralık 1914-15 Ocak 1915 tarihleri arasında Sarıkamış’taki Allahuekber Dağları’nda Rus kuvvetlerini püskürtmek isterken ağır kış koşulları ile karşılaştığı ve Genelkurmay Başkanlığı kayıtlarına göre 60 bin askerin şiddetli soğuk, açlık ve yetersiz kıyafete yenilerek şehit düştüğünü belirtti. Ergin “Vatanı milleti için kendini feda eden şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız her zaman kalbimizde yerleri vardır çok büyük değerlerimizdir. Allahuekber Dağları’nda canlarını hiç çekinmeden feda eden şehitleri rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çanakkale’nin derin sularında, Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunda yitip giden Anadolu evlatlarının hikayesi buradadır. Şehitlik büyük bir derecedir. Şehitler hem Allah’ın övgüsünü hem de peygamberimizin sevgisini kazanan mesut ve bahtiyar insanlardır. Her zaman dualarımızdan eksik olmuyor şehitlerimiz. Ne kadar mücadele etti aziz şehitlerimiz örnek almamız gereken çok şeyler vardır şehitlerimizin hakları üzerlerimizde vardır” dedi.