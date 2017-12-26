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26 Aralık 2017 10:45

Ergin’den ABD Başkanı Trump’a tepki

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösteren Diyarbakırlı İşadamı Süleyman Ergin, “Kudüs ümmetin başkentidir, Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır” dedi.

Ergin’den ABD Başkanı Trump’a tepki

26 Aralık 2017 10:45


Sur Özergin İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ergin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs kararına tepki gösterdi. Mescid-i Aksa’nın Müslümanları ilk kıblesi olduğunu belirten Ergin, “ABD yönetimi almış olduğu bu kararla gerek Orta Doğu’da gerekse küresel seviyede büyük bir kaos ve kargaşanın fitilini ateşlemiştir. Trump’ın aldığı bu karar kan ve gözyaşını artıracaktır” dedi.


Kudüs meselesi taşıdığı anlam ve önem itibariyle yalnızca Filistin-İsrail arasında var olan bir konu olmayıp, özünde tüm İslam dünyasını ilgilendiren bir anlama sahip olduğunu belirten Ergin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bakanlarımız ile milletvekillerimize bu olaya sahip çıktıkları için teşekkür ediyoruz. Bu davaya sahip çıkan milletimize de şükranlarımı iletiyorum. Cumhurbaşkanımızın Mescid-i Aksa konusunda göstermiş olduğu hassasiyeti ve girişimleri de sonuna kadar destekliyoruz. Tüm dünyada kutsal mekanlar hangi inanç ve ülkede olursa olsun yeni bir koruma statüsüne kavuşturulmalı. Tüm dünya bu tür haksızlıklara karşı duyarlı davranmalı. Bizler de Diyarbakır’da yaşayan vatandaşlar olarak Cumhurbaşkanımızın verdiği bu mücadelenin yanında olduğumuzu beyan ederiz. Ey Emperyalist güçler, Kudüs bizim ortak davamızdır bunu unutmayın ki Kudüs ümmetin başkentidir, Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır” diye konuştu.




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