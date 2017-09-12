Ergin’den Arakan’daki saldırılara tepki

Ergin, yaptığı basın açıklamasında, Arakanlı Müslümanlara karşı Budistler tarafından katliam yapıldığını söyledi. Ergin, "Ordu güçleri ve Budist rahipler öncülüğünde şiddeti giderek artan ve yaygınlaşan saldırılar sonucunda Arakan’ın çeşitli köylerinde en az 2-3 bin Müslüman’ın katledildiğine ve 100 binden fazla Müslüman’ın da yerinden edildiğine dair vahim haberler ulaşıyor” dedi.

Diyarbakırlılar olarak, Myanmar hükümetini ve sessiz kalan her kurum ve ülkeyi kınadıklarını belirten Ergin, “Yazık günah alçaklar yaptıkları vahşeti defalarca sosyal paylaşım sitelerinde paylaşıp bizleri derinden üzmüştür. Hiç bir Müslüman ülkede sahip çıkmamıştır. El insaf göz göre göre yakıyorlar, iple asıyorlar, suda boğuyorlar ve çeşitli işkenceler yaparak toplu gömüyorlar. İçimizi parçalıyor bu görüntüler. Allah sabır edenlerle birliktedir, Allah bu mazlum insanlarımızın yardımcıları olsun. Yaşanan bu katliamları, insanlık dışı bu vahşeti nefretle kınıyorum. Zalimler elbet bir gün Cenabı Allah’a hesap verecektir” diye konuştu.

Katliama Türkiye’nin dışında tüm dünyanın sessiz kaldığını da sözlerine ekleyen Ergin, “Yaşanan bu katliama tüm dünya tepki göstermelidir. Ancak Türkiye dışında tepki gösteren bir ülkeyi görmedik. Bu durumda bizleri derinden üzmüştür” ifadelerinde bulundu.