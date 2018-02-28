Eryılmaz Bilgi Evi’nde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Yenişehir ilçesinde yer alan daha önce konuk evi olarak kullanılan yakın zamanda tamamlanarak eğitim alanına dönüştürülen Bilgi Evi’nde incelemelerde bulundu. 12 derslik, konferans, etkinlik ve galeri salonları,2 kütüphane ile 1 bilişim sınıfı yer aldığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na bağlı şekilde çalışmalar yürütecek olan Bilgi Evi’nde Eryılmaz, yetkili birim amirlerinden bilgi aldı. Binanın fiziki yapısını ve son halini yakından görmek amacıyla Bilgi Evi’ni gezen Eryılmaz, eksikliklerin tamamlanması ve eğitim yuvasının bir an önce hizmette girmesini istedi.

İlk, ortaokul ve lise dengi binlerce öğrencinin faydalanacağı Bilgi Evi’nde hangi eğitimlerin verileceği ve sınıfların mevcutlarının kaç kişiden oluşacağı konusunda bilgi alan Eryılmaz, ayrıca personel durumu, planlamanın şuan hangi aşamada olduğu ve işleyiş hakkında birim yetkililerince bilgilendirildi. Bilgi Evi ile ilgili yapılan çalışmanın oldukça değerli olduğuna vurgu yapan Eryılmaz, son olarak çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.