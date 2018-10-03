Eryılmaz, Bilgi Evi'ni ziyaret etti

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Türkçe, Matematik, Fen Teknolojileri ile İngilizce 4 temel ders eğitimi dışında sanatsal, sportif, kültürel ve sosyal etkinliklerin gerçekleştirildiği Bilgi Evi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, bu yıl 7-14 yaş arası bin 200 öğrencinin eğitime başladığı Bilgi Evi'ni ziyaret etti. 4 temel ders dışında çeşitli etkinliklerin gerçekleştirildiği Bilgi Evi'nde eğitim ile yapılan etkinlikler hakkında bilgi alan Eryılmaz, kütüphanede kitap okuyan ve ders çalışan öğrencilerle yakından ilgilenerek çocuklarla sohbet etti. Kütüphanenin ardından öğretmenlerle bir araya gelen Eryılmaz, verilen eğitimler, öğrencilerin ders durumları ve velilerin hizmetten dolayı memnuniyetleri hakkında bilgi aldı.

Öğretmenlere yönelik yaptığı konuşmada belediyelerin altyapı, temizlik, inşaat, yol, kaldırım, park gibi çalışmalar yürüttüğünü ve bunların oldukça önemli olduğunu ifade eden Eryılmaz, belediyelerin sosyal anlamda da çalışmalara imza attığını ve çocukların daha iyi yetişmesi için yapılan hizmetlerin son derece değerli olduğunu belirtti. Özellikle son dönemdeki mevzuat değişikliğinden sonra belediyeler devlet gibi her alanda ve her konuda iş yapabilme yetkisine sahip olduğunu dile getiren Eryılmaz, “Diyarbakır uzun zaman farklı konularla mücadele etti ve sıkıntılar yaşadı. Bunların giderilmesi için devletimiz çalışmalar yürüttü. Bize de çeşitli görevler düşüyor, öncelikle buradaki çocuk ve gençlere hizmet etmeliyiz. Bu hizmetler karşılığında önümüzdeki dönemlerde daha sağlıklı ortamların oluşmasına vesile olacak. Diyarbakır'ı daha yaşanılır hale getirmek, burada ki gençlerimizi ve çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan kurtarmak en büyük amacımız olmalı. Dolayısıyla bu konuda siz değerli arkadaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Sizin bu amaçları gerçekleştireceğinize eminim ve şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Eryılmaz'dan Millet Kıraathanesi'ne ziyaret

Eryılmaz, yaptığı konuşmanın ardından Bilgi Evi'nde derslikleri gezerek öğrencilere ve eğitmenlere derslerinde başarılar diledi. Öğretmen ve öğrencilerin talebi üzerine sınıflarda bulunan akıllı tahtaya “Çalışalım Çalışalım Daha çok üretelim Hep birlikte başaralım” yazan Eryılmaz, ayrıca çocuklarını Bilgi Evi'ne eğitime getiren velilerle de bir süre sohbet etti.

Bilgi Evi ziyaretinin ardından Millet Kıraathanesi'ni ziyaret eden Eryılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Millet Kıraathanesi'nin kütüphanesinden faydalanan vatandaşlarla da bir araya gelen Eryılmaz, verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını sordu.