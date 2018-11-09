Eryılmaz, Kulp ve Lice'de incelemelerde bulundu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz, İmar, Yol Yapım ve Altyapı Koordinasyon ile İtfaiye Daire başkanlarıyla birlikte Kulp ve Lice ilçelerinde yürütülen çalışmaları inceledi, yetkililerden bilgi aldı. Eryılmaz ve beraberindekiler, ilk olarak Kulp ilçesini ziyaret etti. Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Dülgeroğlu tarafından karşılanan Eryılmaz ve beraberindekiler, ilçede inşası devam eden stadyum, otogar, günlük kesim evi ve kadın istihdam merkezinde incelemelerde bulundu. Burada yürütülen çalışmalar hakkında Kaymakam Dülgeroğlu'ndan ve yetkililerden bilgi alan Eryılmaz, ilçede yapımı devam eden bir camiyi de ziyaret etti. Çalışma alanlarını inceledikten sonra Kulp Belediyesi'ne geçen Eryılmaz, belediyenin faaliyetleriyle ilgili istişarede bulundu.

Kulp ziyaretinin ardından Lice'ye geçen Eryılmaz, burada Büyükşehir Belediyesi'nin inşa ettiği kapalı pazar yerini inceledi. Lice Belediyesi'ni de ziyaret eden Eryılmaz ve beraberindekiler, başkan yardımcısı ve ilgili birim amirleriyle devam eden çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.