Eryılmaz yeni mezarlık alanını denetledi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük mezarlığı olan Yeniköy Asri Mezarlığında kapasitesinin dolması ile yeni mezarlık alanı oluşturdu. Merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığının karşısında bulunan 70 dönümlük alan mezarlık olarak eklenirken, yeni alanda yaklaşık 10 bin adet iki katlı mezarlıklar yapılacak. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, mezarlık alanını ziyaret ederek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Yeni mezarlık alanı

Diyarbakır'da yılda yaklaşık 2 bin 500 dolayında defin olmasını göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, 5 bölümden oluşturduğu yeni mezarlık alanında her bölümde 2 bin mezar bulunuyor. Toplamda 10 bin mezarın bulunduğu alan yaklaşık 4 yıl boyunca kullanılacak. Mezarlıkların ikinci katı ihtiyaç duyulduğunda kullanılacak. Mezarlık alanında ayrıca çevre düzenlemesi de kapsamında yollar, ışıklandırmalar ve çeşmeler yapılacak. Altyapı çalışmalarının devam ettiği mezarlık alanı, ocak ayında hizmete sunulacak.