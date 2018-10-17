Eski eşi kurşun yağdırmıştı, korkudan eve gidemiyor

Diyarbakır'da geçtiğimiz gün boşandığı eşinin silahlı saldırısına uğrayıp yaralanan 25 yaşındaki Deniz Kaya, zanlının bir gün nezarette kaldıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendi. Öldürülme korkusuyla evine gidemeyip geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kalan Kaya, yetkililerden yardım bekliyor.

Deniz Kaya, henüz 15 yaşındayken annesinin zorlaması sonucu üvey dayısının oğlu ile evlendirildi. Eşini nişan gününde gören Kaya için zor günler bu tarihten sonra başladı. Evli kaldığı yaklaşık 9 yılda 3 çocuk dünyaya getiren Kaya, hemen her gün eşinin şiddetine maruz kaldı. Birçok kere uzaklaştırma kararı aldıran Kaya, her seferinde eşinden daha fazla şiddet görmeye başlayınca, bir süre sessiz kalmayı tercih etti. Çocukları için eşinin yaptıklarına göz yummak durumunda kalan Kaya, yaklaşık bir yıl önce eşine boşanma davası açtı. 2 çocuğunun da velayetini alarak eşinden boşanan Kaya, artık huzura kavuşacağını düşündüğü sırada iki gün önce eski eşinin silahlı saldırısına uğradı. Kurşunların sol bacağına isabet ettiği Kaya, hemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, zanlı koca M.S.O. ise gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Bir gün nezarette kalan zanlının, olayı işlediği günün ertesinde serbest bırakıldığını öğrenen Kaya, eski eşinin kendisini hastanede öldüreceğini düşünerek buradan apar topar çıktı. Gece evinin önüne giden Kaya, eşinin evi basacağı korkusuyla sabaha kadar sokaklarda dolaştı. Yaralı halde zor anlar geçiren Kaya, yetkililerden yardım bekliyor.

"Elini tuttuğum için kurşunlar ayağıma denk geldi"

Yaşadıkları ile ilgili İHA muhabirine konuşan Kaya, geçtiğimiz gün eski eşinin kendisine çocukları görüp şehir dışına çıkacağını söylediğini kaydetti. Bunun üzerine çocukları eski eşine götürdüğünü belirten Kaya, bu andan itibaren eski kocasının yaptıkları hareket nedeniyle kendisine tekrar zarar vereceğini düşündüğünü dile getirdi. Kaya, “Ben çocukları götürdüm ona. O da bana 'yarım saat gez sonra gel ben çocuğu vereceğim sana' dedi. Geldim, sürekli bir poşetin içinde silah taşıyor o, poşet yanındaydı ama çocuk yanında değildi. Sabahtan da bir şeyler yapacağını anlamıştım. Defalarca koruma kararını ihlal edip evime zorla girdi. Kaçmaya çalıştım, durdurdu beni. Elini poşete attı, elini tuttum silahı çıkarmasına izin vermedim. Poşeti arkasına sakladı. Kafasını salladı seni öldüreceğim dedi, bunu dedikten hemen sonra silahı çıkarıp ateşlemeye başladı. Ben o an silahı tuttum, kolum kesildi. Tuttuğum için kurşunlar aşağı denk geldi, sonra beni itti duvara değdim ve bacağıma iki kurşun isabet etti. Üst taraflara hedef aldı ama bu sırada da kurşunu bitti” dedi.

“O elini kolunu sallayarak geziyor, benim can güvenliğim yok”

15 yaşında annesinin zorlamasıyla evlendiğini hatırlatan Kaya, şöyle devam etti:

“Ben 15 yaşında evlendim, üvey dayımın oğlu, annem beni zorla evlendirdi. Ben eşimi nişan günü gördüm. Koruma kararı verdiler, uzaklaştırma kararı verdiler, adam ihlal ettiği halde hiçbir şey yapılmadı. Bu olay yaşındı geçtiğimiz gün, bir gün nezarette kaldı ertesi gün adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Ben artık adaletten yardım istemiyorum, ben kadınlardan yardım istiyorum. O elini kolunu sallaya sallaya geziyor, benim can güvenliğim yok, verdikleri koruma, uzaklaştırma kararları hiçbir şeye yaramıyor. Sabaha kadar ben dünden beri eve gidemedim, bu yaralı halimle dışarıda dolaşıyorum, korkuyorum eve her gittiğimde çıktığımda binanın önünde bekliyor. Gözaltına alınmasını, tutuklanmasını istiyorum, adalet yerini bulsun, bir yıl önce boşandık ama hala evli olduğumuzu iddia ediyor.”