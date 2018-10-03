Eski MHP Kocaköy İlçe Başkanı öldürüldü

Olay, Kocaköy ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, eski MHP İlçe Başkanı Mehmet İçli, sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan İçli, kaldırıldığı Kocaköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İçli'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

“Olayın terör saldırısı olmadığı düşüncesindeyiz”

Konuyla ilgili bilgi veren MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bugün Kocaköy ilçesinde üzücü bir olay yaşadıklarını söyledi. Kayaalp, “Eski ilçe başkanımız, şimdiki MHP İl Yönetim Kurulu üyemiz bıçaklanma sonucu vefat etti. Olay husumete dayalı geçmişe dayalı bir olay. Tam detayları ile bilmiyoruz, olayın takipçisiyiz güvenlik güçleri gerekli önlemleri almış durumda. Olayın seyri, ne şekilde geliştiği bilgilerini bekliyoruz. Ancak olayın siyasi bir olay, terör olayı olmadığı düşüncesindeyiz. Evvele dayanan kişiler arasındaki husumetten kaynaklı. İki gün önce küçük bir kavga gerçekleşmişti aralarında. Bu kavganın ardından rahmetlinin yakınları karşı tarafın iş yerine silah sıkmak suretiyle bir olaya sebep oldular. Bunun devamında, rahmetlinin karşı tarafın akrabaları ile karşılaşması sonucu gelişen bir olay olduğunu, o şekilde edindiğimiz bilgi. Bu olayın kesinlikle siyasi olmadığını düşünüyoruz. Yakınlarının herkesin başı sağ olsun” dedi.