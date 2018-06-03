Eski vekilden bin kişiye iftar

22’nci dönem Diyarbakır milletvekili Avukat Mesut Değer, bin kişiye iftar yemeği verdi. Sur ilçesinde bulunan bir düğün salonunda düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık, Bingöl Yamaç Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ve Kültür Derneği (MUSYAN-DER) Başkanı İş Adamı Sadık Elaldı ve yönetim kurulu üyeleri, kanaat önderleri ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı. Konuklarını kapıda karşılayan Değer, hepsiyle ayrı ayrı ilgilendi. Salonun hınca hınç dolduğu iftar yemeği, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından duaların edilmesiyle vatandaşlar iftarlarını açtı.

Davetini kırmayanlara teşekkür eden Değer, “Bugün organize ettiğimiz Kavar aşiretinin geleneksel İftar yemeğine katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İftarımıza katılan Sur İlçe Emniyet Müdürümüz Asuman Karacık başta olmak üzere, kanaat önderlerimize, dernek başkanlarımıza ve üyelerimize, muhtelif meslek gruplarının yöneticilerine, basın yayın kuruluşlarının temsilcilerine ve bütün katılımcılara en kalbi duygularımla teşekkür etmek istiyorum. Cenab-ı Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Bizleri bir kez daha, mübarek Ramazan-ı Şerif Ayı’nın kutsiyetinde bir araya getirerek, kardeşliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi pekiştirmemizi nasip buyurdu. Bu vesileyle hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum, bütün İslam aleminin yaklaşan Kadir Gecesi’ni en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.