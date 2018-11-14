Eskişehir AÜ Rektörü Çomaklı, Diyarbakır'da Başarı belgesi takdim törenine katıldı

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Diyarbakır'da düzenlenen başarı belgesi takdim törenine katılarak, öğrencilere belgelerini verdi.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 60. yıl etkinlikleri kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevinde başarı belgesi takdim töreni düzenlendi. Törene Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Bağlar Kaymakamı Barış Demirtaş, Yenişehir Kaymakamı Serdar Kartal, Anadolu Üniversitesi dekan ve yöneticileri ile hocaları, Açıköğretim Fakültesinden başarı ile mezun olan öğrenciler ve davetliler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan tören, verilen mini konser ile devam etti. Burada bir konuşma yapan Dr. Şafak Ertan Çomaklı, akademisyenler olarak çok heyecanlanmadıklarını ama ailenin büyüklüğünün kendilerini heyecanlandırdığını söyledi. Rektörlüğe atanmadan önce açıköğretim sistemine giderek kaydını yaptığını, daha sonra da Anadolu Üniversitesi'ne Rektör olarak atandığını kaydeden Prof. Dr. Çomaklı, “Buraya atanacağımı bilmiyordum. Kaydımızı tamamladık, nihayete ermemişti daha sadece başvuru vardı. Rektör olarak atanınca etik olarak kaydımı tamamlamadım fakat içimde kaldı bu sistemde nasıl öğrenci oluruz diye, sonra öğrenci olacağımıza öğrencilerimize nasıl hizmet ederiz diye aynı zamanda düşünmeye başlayınca gördüm ki öğrencilikten daha güzel bir şey var sizlere hizmet etmek. Çünkü sistemin içerisine girdiğiniz zaman binlerce eğitim materyalini ve yüzlerce hocanın hazırlamış olduğu yıllar içerisinde bir bilgi birikimi var” dedi.

“Diyarbakır Türkiye'de ruhu olan bir şehir”

Anadolu Üniversitesinin etkinliklerine Diyarbakır'dan başladıklarını bildiren Rektör Prof. Dr. Çomaklı, şöyle devam etti:

“Benim bu şehre karşı büyük bir manevi, duygusal bir bağım var. Bu şehri de tarihi ve toplumsal yapısı nedeni ile Türkiye'de önemli bir yeri var, Diyarbakır kadim bir şehir. Diyarbakır Türkiye'de ruhu olan bir şehir, Diyarbakır'daki öğrenciler Türkiye'ye yön veren niteliğe sahip entelektüel bilgi birikimi, tarihsel, kültürel yapısı Türkiye'de önemli konulara yön veren bir şehir. Bu nedenle önce hocalarımızla konuşurken hiç tereddüt etmeden önce Diyarbakır'dan başlayacağız dedim. Polis Akademisinde yöneticilik yaptım. Bayrağın somut bir şekilde nasıl bir duygu olduğunu buradaki çalışma süresinde gördüm. Diyarbakır'da bu bayrağa sahip çıkan önemli şehirlerden birisi. Adını her ne kadar farklı şeylerle ansa da şu anda bu salon bile bu bayrağı burada nasıl dalgalandıracaklar onun bir göstergesi, bu da bize yetiyor.”

Konuşmalarının ardından AÖF Diyarbakır Dicle Bürosu Yöneticisi Davut Turhan tarafından Rektör Çomaklı'ya hediye verildi. Daha sonra Rektör Çomaklı, dereceye giren öğrencilere belgeleri ve hediyelerini verdi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.