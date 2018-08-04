Ev, araba takaslı tespihler şaşırtıyor

Osmanlı kehribarından yapılma ürünlerin de olduğu koleksiyonun tamamının toplam fiyatı 2 buçuk milyon lirayı buluyor.

Diyarbakır’da tespih ve gümüş satan Abdulkadir Yakışıklı, dükkanında birbirinden değerli ürünleri müşterilere sunuyor. El emeği göz nuru tespihleri dükkanının camına yerleştiren Yakışıklı, tamamının değerinin 2 buçuk milyonu bulduğu ürünlere gözü gibi bakıyor. Birçoğu uzun emekler sonucu ortaya çıkan tespihler için yurt içi ve yurt dışından gelen müşteriler, Abdulkadir Yakışıklı’nın kapısını çalıyor. 100 liradan başlayan tespih fiyatları, ikinci el araba fiyatlarına kadar çıkıyor. Yakışıklı’nın şu an elinde bulunan Osmanlı kehribarı tespihin fiyatı ise 53 bin lira.

"Tespihlerin değeri günden güne artıyor"

Dükkanda bulunan tespih koleksiyonu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Yakışıklı uzun yıllardır Diyarbakır’da tespih sattıklarını söyledi. Dükkanlarında Osmanlı kehribarından yapılan tespihleri sattıklarını belirten Yakışıklı, bu tespihlerin üretiminin artık yapılmadığını bu nedenle günden güne değerlendiğini söyledi. Her tespihin kendisine has ustasının olduğuna dikkat çeken Yakışıklı, şu an ellerinde bulunan 1946 yılından kalma Osmanlı kehribarı bir tespihi 53 bin liradan satışa sunduklarını dile getirdi. Yakışıklı, "Şu an elimizde bir Osmanlı kehribarı var ve 53 bin lira fiyat biçtik. Dükkanımızın en değerli parçası ve bunu topuzunu Halil usta yapmış, Ulvi İskender yapımı bir tespihimiz var, onun da fiyatı 5 bin dolar civarında. Bu tespihleri değerli kılan, piyasada bulunmamaları, üretimi yok, 1946 yılında tespihlerin yapım fabrikası bombalandıktan sonra bir daha yapılmadı. Objelerimiz var, fakat bunu tespihe dönüştürmek çok zahmetli bir iş. Osmanlı kehribarından yapılan fil var, pipolar var, bunların da fiyatı 2-3 bin dolar arasında değişiyor. Dediğimiz gibi hem tespihin malzemesi hem de bunu yapan tespihe değer katıyor" dedi.

"Türkiye’nin başkenti Ankara, tespihin başkenti ise Diyarbakır’dır"

245 gram tek parça Osmanlı kehribarının hiçbir yerde bulunamayacağını kaydeden Yakışıklı, şunları söyledi:

"Elimizde her tanesi en az iki gün çalışılarak Cumali İnanç usta tarafından yapılmış gül işlemeli tespihimiz var. Bu tespihin üretimi şu anda yok, deyim yerindeyse yapan kör oldu. Türkiye’de 6 adet var, Diyarbakır’da tek bizde mevcut. Eve, arabaya takasla tespih satıyoruz. Köyde yaşayan bir çiftçi, tespihimizi çok beğenmişti, parası çıkışmadı, traktörüyle tespihimizi takas yaptık. Türkiye’nin başkenti Ankara ise tespihin başkenti Diyarbakır’dır."

"500 tespih 2 buçuk milyon"

Dükkanlarında Osmanlı kehribarı sıkma gibi değerli taşlardan yapılan tespihlerin olduğuna dikkat çeken Yakışıklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İş yerimizde özel ustaların aylarca uğraşıp yaptığı tespihler var. Şu anda dükkanımızda 500’e yakın koleksiyon tespihi var ve bunların fiyatı 2 buçuk milyon civarındadır. Özellikle sosyal medyada yoğun talep var, Türkiye’nin 81 ilinden sipariş alıyoruz. Bunun yanında Katar ve Dubai’den de sipariş aldığımız günler oldu. Beğendikleri tespihleri sertifikası ile birlikte kutusunu yapıp kargoyla tespihlerimizi ulaştırıyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bizim kadar iyi, güzel, tespih satan ve koleksiyon tespihi barındıran yoktur, hiçbir yerde bizdeki gibi tespih koleksiyonunu bulamazsınız."