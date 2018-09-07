‘Eve mahkum oldu’ iddiası yalanlandı

C.’nin iddiası yalanlandı. Karşı taraf, R.C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

Diyarbakır’da ikamet eden 48 yaşındaki R.C. ile doğup büyüdüğü Eğil’e bağlı Meşeler köyüne yerleşen Tokay ailesi arasında iddiaya göre muhtarlık seçimleri nedeniyle husumet başladı. R.C. iki kardeşinin Tokay ailesi tarafından yaralandığını ileri sürdü.

R.C.’nin iddiasına ise aileden yalanlama geldi. Mehmet Şah Tokay, R.C.’nin Diyarbakır’da ikamet ettiğini söyleyerek, “Bizim bu aile ile 2014 yılına kadar bir sorunumuz yoktu. 2014 yılındaki mahalli yerel seçiminde, kardeşimin muhtar adayı olması ve 3 aday içinde en yakın rakibine 100’den fazla oy farkla kazanması sonrasında, R.C. ve ailesi muhtarlık seçimlerini kazandığımız için bizi bir türlü hazmedemediler sonra hakkımızda asılsız iddialarda bulundular. Sürekli hakkımızda yalan iddialar, savcılığa suç duyurusunda bulundular. R.C.’nin akrabası seçimlere aday olmuştu muhtarlık seçimini kaybetmesi sonucu bu sıkıntılar başladı. Şu an R.C. ve kardeşlerinin dışında soy ismi aynı olan akrabaları ve köylüleriyle herhangi bir sorunumuz yok. R.C.’nin sunduğu iddiaların tümü yalandır, takipsiz kararı verilen dosyalara da bakılınca bu durum anlaşılıyor. Eğil Meşeler’de Diyarbakır’da tanınan sevilen bir aileyiz. R.C.’nin hakkımızda utanç verici beyanlarda bulunması kendisinin ayıbıdır. R.C. ve onun akrabaları ile ilgili suç duyurusunda bulunduk, avukatlarımız aracılığıyla gereken şikayetlerimiz yapılmıştır. Biz adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. Bizim R.C. ve ailesi ile muhtarlık seçimleri dışında bir sorunumuz yok, sıkıntımız yok. Aynı soy ismini taşımayan tek bir kişinin bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunmamış ve bulunması da söz konusu değil” dedi.