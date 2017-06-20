Evi yanan aileye belediye sahip çıktı

Ankara’dan döner dönmez ayağın tozuyla yangında vefat eden Nursel Çetin taziyesine katılan ve aileye geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini ileten Bismil Belediye Başkanı Turgay Gülenç, aileye belediye olarak gerekli desteği vereceklerini söyledi. Ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için talimat veren Başkan Gülenç, aileyi zor durumda bırakmayacaklarını dile getirdi. Ailenin temel ihtiyaçların karşılanması doğrultusunda gayret edeceklerini kaydeden Gülenç ,“Bismil Belediyesi olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza yardım etmek boynumuzun borcudur. Belediye olarak gerekli yardımı yapacağız. Ailemize geçmiş olsun” dedi.

“Evime kadar geldi”

Yangında evi zarar gören Bilal Çetin ise, kendileriyle ilgilenen Başkan Gülenç ’e teşekkür ederek, “Başkanımız evimize kadar gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Belediyemizin desteği ile toparlanıyoruz. Başkanımıza maddi ve manevi destekleri için teşekkür ederiz” dedi.