Fabrika açmak için İstanbul yerine Diyarbakır’ı tercih etti

Yaklaşık 2 ay önce kendi iş yerini açmaya karar veren Aydın, İstanbul’da daha fazla kar edecek olmasına rağmen memleketinin kalkınması için Diyarbakır’da tekstil fabrikası açarak, çoğu kadın 40 kişiye istihdam olanağı sağladı.

Ramazan Aydın, henüz çocuk denecek yaşta çalışmak umuduyla İstanbul’a gitti. Maddi zorluklar nedeniyle İstanbul’da iş arayan Aydın, burada bir tekstil fabrikasında iş buldu. İşi çabuk kavraması nedeniyle Aydın, kısa sürede çalışanların arasından sıyrılarak ustalığa kadar yükseldi. Ara vermeden 23 yıl boyunca tekstil işinde çalışan Aydın, bu süre zarfında evlendi ve bir çocuğu oldu. Memleketinden uzak geçen 23 yılın ardından Aydın, artık kendi işinin patronu olmaya karar verdi. Sivaslı, Malatyalı ve kendisi gibi Diyarbakırlı olan arkadaşlarını da yanına alan Aydın, İstanbul’da daha fazla kar etme şansı olmasına rağmen fabrikasını Diyarbakır’a kurmaya karar verdi. Organize Sanayi Bölgesi ikinci etabında Berat Denim Tekstil isimli fabrikayı açan Ramazan Aydın ve 3 ortağı, burada 40 kişiye istihdam olanağı sağlayıp, 20 kişiye de bu işin eğitimini vermeye başladı. Aydın ve ortaklarının en büyük hayali, bir yıl içerisinde fabrikalarını genişletip 250 kişiye istihdam olanağı sağlamak.

“250 kişiye istihdam olanağı sağlamak istiyoruz”

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan fabrikanın ortaklarından Ramazan Aydın, İstanbul’da 23 yıl tekstil işinde çalıştığını söyledi. Aydın, “İstanbul’da yıllarca bu işi yaptık, artık memleketimize gitmemizin gerektiğini anladık. Memleketimize gelip fabrika açıp kendi insanımıza istihdam sağlamak, amacımız bu. Yaklaşık 2 aydır fabrikamız faaliyete girdi. Şu anda çalışıyoruz, herhangi bir sıkıntımız yok. İlerleyen günlerde daha iyi olacak inşallah. 40 tane kendi bünyemizde çalıştırdığımız elemanımız var, yaklaşık 20 tane de eğitim sürecinde olan personelimiz var. Eğitim sürecindeki personeli eğittikten sonra onları da kendi bünyemize almak istiyoruz. Bu zamanla daha da çoğalacak. 2018 yılının sonlarına doğru Allah nasip ederse burada 250 kişiye istihdam olanağı sunmayı hedefliyoruz” dedi.

“Batıdaki iş insanları gönül rahatlığıyla Diyarbakır’da fabrika kurabilirler”

Hala eskisi kadar olmasa da Güneydoğu’dan İstanbul’a bir göç olduğuna değinen Aydın, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz de kendimiz buraya geldik, buradaki gençlerimize iş imkanı sağlayıp onları batıya değil de burada biz bu işi yaparız deyip bu işi yapmak istiyoruz. Sadece biz değil başka arkadaşlarımızın da gelip buraya fabrika kurmalarını istiyoruz. Buraya gelip gördükten sonra herkesin fikri değişiyor. Örneğin biz 4 ortağız, ben Bismilliyim, diğer ortağım Diyarbakır Erganili, bir ortağım Sivaslı diğer ortağımız da Malatyalı. Ortaklarım ilk etapta sıcak değillerdi buraya. Ama gelip Diyarbakır’ı görüp gezdikten sonra, biz burada çok rahat iş yapabiliriz kanaatine vardılar. Şu anda başladık, sürecimiz çok iyi gidiyor. Bu işin çekirdeğinden geldik, memleketimize faydamız olsun burada istihdam sağlayalım istedik. İşsiz insanımız çok, insanlarımıza iş imkanı sağlayalım dedik ve geldik. Çok şükür mutluyuz geldiğimiz için de, inşallah daha da iyi olacak. Buraya gelecek onlara da çağrımız hiç çekinmesinler gönül rahatlığıyla gelip işlerini kursunlar, biz tüm işverenlere yardımcı olmayı isteriz.”