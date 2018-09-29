Fabrika Mahallesinin çehresi değişiyor

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesinde sıcak asfalt serimi ve kaldırım taşı döşeme çalışmaları hızla devam diyor.

Yenişehir İlçesi Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal, Fabrika Mahallesinde Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sıcak asfalt serimi ve kaldırım taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi, ilgili birim müdüründen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Kartal, Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak toz toprak olan yolların daha güzel bir görünüme kavuşarak ulaşımında daha rahat yapılması sağlanacağını belirtti. Fabrika Mahallesi sakinleri yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti belirterek, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Serdar Kartal ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.