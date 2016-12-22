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22 Aralık 2016 16:52

Fatih’te 130 sayaçtan 104’ünde kaçak çıktı

Fatih’te 130 sayaçtan 104’ünde kaçak çıktı

22 Aralık 2016 16:52

Bazı sakinleri, Dicle Elektrik Dağıtım’ı “Acizlikle” suçlayan mahalleye giren kaçak denetim ekipleri, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkına döndü. Mahallede 130 sayacı kontrol eden ekipler, bu sayaçlardan 104’ünde kaçak elektrik kullanıldığını belirledi.
Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi sakinlerinden oluşan bazı grupların elektriklerinin sıkça kesildiğini savunarak Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü’ne gidip gelmesi üzerine enerji şirketince bu mahallede sorunun kaynağını belirlemek için çalışma başlatıldı. Enerji şirketi tarafından yapılan çalışma sonucunda, söz konusu mahallede yüzde 80’in üzerinde kaçak kullanım olduğu belirlendi. Neredeyse hiçbir evde soba yakılmadığı tespit edilen mahallede elektriğin, amacı dışında daha çok ısınmada kullanıldığı, bu yüzden de kurulu gücün çok üzerinde bir tüketimin bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, mahallede aşırı tüketim nedeniyle trafoları korumak için konulan şalterlerin sık sık attığı ve elektriklerin bu yüzden kesildiği saptandı. Yaşanan bu duruma ehliyetsiz kişilerin dışarıdan müdahale etmeleri yüzünden de mahalledeki elektrik şebekesinde ciddi arızalar oluştuğu belirlendi.

130 sayaçtan 104’ünde kaçak çıktı
Dicle Elektrik Dağıtım yetkililerinden alınan bilgiye göre, yapılan bu çalışmaların ardından mahallede gerekli bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından dengelemelerin de gerçekleştirildiği mahalleye bu sabah erken saatlerden itibaren 40 kişiden oluşan kaçak denetim ekipleri girdi. Ekipler, kış mevsiminde kaçak kullanım oranı yüzde 80’i aşan mahallede bulunan konutlar ile iş yerlerinde kullanılan elektrik sayaçlarını tek tek kontrol etti. Toplam 130 sayacı kontrol eden ekipler, bunların yüzde 80’ini oluşturan 104’ünde kaçak kullanım belirlediler. Daha çok köprü, şönt ve harici faz kullanım biçiminde tespit edilen kaçak elektrik kullananlar hakkında gerekli işlemler yapılırken, incelenmek üzere sayaçları söküldü.

Mahalleli kaçak ekipleri alıkoydu
Bu arada, kaçak elektrik kullandıklarının ortaya çıkmasını istemeyen bazı mahalle sakinleri, kaçak ekiplerini bir süre alıkoydu. Alıkonulan ekipler, polisin müdahalesi sonucunda kurtarılabildi.



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