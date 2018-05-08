Fenerbahçe Akhisar maçına doğru

Akhisarspor taraftarlarına ayrıldı.

Galatasaray’ı eleyen TM.Akhisarspor ile ilk maçta Beşiktaş ile 2-2 berabere kalıp tatil edilen ikinci maça Beşiktaş’ın maça çıkmaması ile 3-0 hükmen galibiyetle adını finale yazdıran Fenerbahçe arasındaki final maçı perşembe saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası Final maçı ile açılışı da yapılacak olan Yeni Diyarbakır Stadı’nda maç öncesi taraftarlar kente gelmeye başlarken, otellerdeki doluluk oranı da yüzde 100’e yaklaştı.

TM.Akhisar taraftarının tepki göstermesi bekleniyor

Öte yandan yetkililerden alınan bilgilere göre 33 bin kişi kapasiteli Yeni Diyarbakır Stadı’nda Fenerbahçe ile TM.Akhisarspor arasında oynanacak maçındaki taraftarlara verilecek alanlar da belirlendi. Buna göre, Fenerbahçe taraftarları için yaklaşık 25 bin kişilik yer ayrılırken, TM.Akhisarspor taraftarları için de yaklaşık 8 bir kişilik yer ayrıldığı öğrenildi. Ligde düşme potasının hemen üzerinde bulunan, kupa finalinin kendileri için büyük önem taşıdığının önemini bilen taraftarların alınan bu karara tepki gösterecekleri belirtildi.

Diyarbakır, 18 yıl önce Galatasaray ve Antalyaspor arasında oynanan kupa finaline ev sahipliği yapmış, bu maçı Galatasaray uzatmalarda kazandığı gollerle 5-3 kazanarak kupayı müzesine götürmüştü.