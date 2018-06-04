Festival ‘Derya Gülü’ oyunu ile sona erdi

Şehir Tiyatroları Festivali, Alanya Belediyesinin “Derya Gülü” oyunu ile sona erdi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının,“Tiyatro Doğudan Yükseliyor” sloganıyla bu yıl ilkini düzenlediği, 13 tiyatro oyununun izleyiciyle buluştuğu çeşitli atölye ve söyleşilerin gerçekleştiği 1.Şehir Tiyatroları Festivali, Alanya Belediyesinin Kültür ve Kongre Merkezi’nde sergilediği “Derya Gülü” oyunu ile sona erdi. 28-3 Haziran’da gerçekleşen festivalde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bodrum Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi Tiyatroları ile Çorum Tiyatro Tirat, Samsun Karma Sahne, Oyun İşleri, Doğaçlama A.Ş ve Tiyatro Pan grupları birer oyun sahnelediler.

“Derya Gülü” alkış aldı

1.Şehir Tiyatroları Festivali kapanışında sahne alan Ege sahil kasabasında yaşlı bir balıkçının, karısıyla aralarındaki geçimsizliğin yol açtığı drama değinen, Necati Cumalı’nın yazdığı yönetmenliğini Murat Atak’ın yaptığı 2 perdelik Alanya Belediye Tiyatrosu’nun “Derya Gülü” oyunu izleyiciden alkış aldı. Oyun sonunda sahnede ter döken tiyatroculara Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, plaket, çeşitli hediyeler ve çiçek takdim etti. “Derya Gülü” oyuncuları da gösterilen ilgiden dolayı teşekkür ederek Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in selamlarını ileterek Büyükşehir Belediyesi yetkililerine hediyelerini verdi.

Katılımcılara çiçek ve plaketler verildi

Kapanış finalinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1.Şehir Tiyatroları Festivali’nde emek veren, oluşturulan atölyelerde eğitim veren eğitmenlere plaket, hediye ve çiçek takdim etti. Festivale katılanlar, oyun sahneleyen ekipler yapılan organizasyon ve gösterilen ilgiden dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. 1.Şehir Tiyatroları Festivali içeriğinde,1 hafta boyunca nelerin yapıldığı, oyunlar, atölyeler ve söyleşilerden kesitlerin yer aldığı kapanış sinevizyonu ile sona erdi.