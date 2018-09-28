"FETÖ dünyanın en büyük terör örgütüdür"

Dünya Beş'ten büyüktür Eğitim, Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Ziya Sözen, FETÖ'nun Cumhuriyet tarihinde yarım asırlık diliminde dış güçlerin yönlendirmesi ve desteğiyle ülkenin bütün kurumlarının içine sızmış, tek amacı Türkiye Cumhuriyeti devletini içten kuşatmak, bütün kurum ve kuruluşlarını ele geçirmek, devleti içten çökertmek ve nihayetinde devleti tamamen ortadan kaldırmak için kurulmuş, din kisvesine bürünüp, halkın dini duygularını kullanmak süreti ile sömürgecilik faaliyetleri de gösteren Türkiye ve dünyadaki en büyük emperyalist terör örgütü olduğunu söyledi.

Dünyanın en büyük terör örgütü olan FETÖ ile tam mücadele edilmesi gerektiğini belirten Ziya Sözen, bu örgütün tamamen ortadan kaldırılması gerektiğini dile getirdi. Sözen, "Kimisine göre ülkemizde 35 yıldır faaliyet gösteren PKK terör örgütü daha tehlikeli bir terör örgütü olarak görülse de, olayı iyi analiz ettiğimizde ülkemizde bu güne kadar faaliyet gösteren bütün terör örgütlerini kuran, yöneten ve ülkemize karşı kullanan yapı FETÖ ve arkasındaki emperyalist güçlerdir. Asala terör örgütünü de, PKK terör örgütünü de, Hizbullah terör örgütünü de, DHKP-C terör örgütünü de, TİKKO'yu da, diğer terör örgütlerini de kuran yöneten yapı FETÖ'dür. Seksenli yıllardaki sağ sol çatışmalarını da organize eden yapı, Gezi olaylarını organize eden yapı da yine FETÖ'dür. Son zamanlarda maruz kaldığımız bütün olumsuzlukların baş aktörü FETÖ'dür. Doların suni dalgalanması, ülkemize karşı uygulanan ekonomik ambargolar, ülkemizi ekonomik olarak köşeye sıkıştırma, ABD'nin ülkemize karşı tavır takınması politikalarının arkasında hep FETÖ'nün organizasyonu ve parmağı vardır. Bu FETÖ öyle hain, öyle alçak, öyle yayılmacı bir örgüt ki dünyada bir çok ülkenin içine sızmış ve ülke yönetimlerini şekillendirecek, yönlendirecek güce ve konuma gelmiştir. Bunun en iyi örneğini ABD'de görmekteyiz. ABD Başkanı ve yönetimini ülkemize karşı kışkırtan, olumsuz kararlar vermesini sağlayan yegane güç FETÖ'dür. Bundan dolayı bu hain alçak örgütü kaç yıldır tamamen bitiremiyor ve kurumlarımızdan tamamen temizleyemiyoruz. Biz temizlemeye çalıştıkça ahtapot gibi her tarafa yayıldıklarını görüyoruz" dedi.

"FETÖ için sadece ülkemizin değil dünya ülkelerinin önlem alması gereken bir yapıdır"

FETÖ'ye karşı sadece Türkiye'nin değil tüm dünya ülkelerinin önlem alması gereken bir yapı olduğunu belirten Sözen, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"FETÖ sadece ülkemizin değil, dünyanın birçok ülkesinin önlem alması ve mücadele etmesi gereken çok tehlikeli bir örgüt konumuna gelmiştir. Ülke olarak geçte olsa bu gerçeği gördük ve FETÖ ile mücadeleye başladık. Ülke olarak bu örgütle mücadele ederken birçok ağır bedeller ödedik ve ödemekteyiz. Biz bu mücadeleleri sürdürürken hala olayın farkına varmayan ve FETÖ tarafından kuşatılmış yüzden fazla ülke mevcuttur. Bu ülkeler farkında olmadan çok büyük tehlikeler ile karşı karşıyadır. Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan her ortamda bu tehlikenin boyutunu işaret ederek bu ülkeleri uyarmaktadır. Bazı ülkeler azda olsa bu tehlikenin boyutunu görmeye başlamış ve bazı tedbirler alma yoluna gitmişlerdir. Ama tehlikenin boyutunu göremeyip gaflet uykusunda olup olayın ciddiyetini kavramayan ülkelerde mevcuttur. FETÖ örgütünün daha çok ülkeyi istila etmesine izin verilmeden bütün dünya ülkeleri tarafından terör örgütü listesine alınmalıdır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın Almanya hükümetine 'Gelin FETÖ'yü terör örgütü kabul edip, hep beraber terör örgütleri listesine alalım' sözlerini çok anlamlı ve yerinde buluyorum. ABD'nin de FETÖ'yü desteklemekten ve beslemekten vazgeçmesi ve FETÖ liderini derhal sınır dışı ederek ülkemize teslim etmesi gerektiğini düşünüyorum. ABD başta olmak üzere birçok ülkenin istihbarat birimlerini ve yönetimlerini ele geçiren FETÖ yapılanmasının önüne geçilmezse dünya ülkelerini çok büyük tehlikeler beklemektedir. Çünkü FETÖ yaptığı sinsi oyunlarla dünyada çok büyük bir savaş çıkarma çabası ve gayreti içerisindedir. Bütün dünya ülkelerinin bu gerçeği görüp bu hain ve alçak terör örgütüne karşı ortak mücadele etmeleri gerekmektedir. Yılanın başı küçükken ezilmezse, o yılan ejderhaya dönüşür ve herkesi ısıracak güce kavuşur".