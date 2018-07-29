Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu Diyarbakır İl Başkanı Burhan Bırak, karanlık tezgahlarda hazırlanan kirli oyunlara asla geçit vermeyeceklerini belirterek, "Bilindiği gibi, ülkemiz kökü dışarıda olan şer güçler, içerideki piyonlarıyla, halkımızın büyük teveccühüyle gelmiş olan Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize darbe girişiminde bulundu ancak Başkan Erdoğan’ın vakur duruşu ve sağduyusu karşısında adeta bir kayaya çarpan hain FETÖ’cüler, vatandaşlarımızın da meydanlara inerek, devletimize sahip çıkmasıyla birlikte adeta çil yavrusu gibi dağıldı. ‘Yapılamaz’ denilen birçok proje bitirilerek hayata geçirildi. Halkımız bugüne kadar tanışmadığı her türlü hizmeti, AK Parti iktidarları döneminde gördü. Bir dünya lideri olan Başkanımız Erdoğan, ülkemizin daha iyi koşullarda yönetilebilmesi ve bürokrasinin asgariye indirilmesi için, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, halkımızdan onay aldıktan sonra hızla kolları sıvadı. Canımız pahasına da olsa hainlere fırsat vermeyeceğiz. Mekke ve Medine’den sonra 5. Harem-i Şerif olan, peygamberler, sahabeler ve evliyalar kenti Diyarbakır’ın hayrına olacak bütün projelere destek olacağız. Değil elimizi, gerekirse bütün bedenimizi taşın altına koyacağız” dedi.