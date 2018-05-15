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15 Mayıs 2018 11:15

Filistin’e yapılan vahşete kınama

Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı vahşeti kınadığını belirterek, "İslam ve insan düşmanları eli kanlı İsrail ve yandaşları, döktükleri kanın hesabını verecekler.

Filistin’e yapılan vahşete kınama

15 Mayıs 2018 11:15

İsrail askerleri, abluka altındaki Gazze sınırında düzenlenen gösterilere katılan sivil ve savunmasız Filistin halkına ateş açarak, 55 Filistinli kardeşimizi katletti. Olaylarda 2 bin 410 Filistinli kardeşimiz de yaralandı. Bu vahşeti şiddet ve nefretle kınıyorum" dedi


Filistin’de çıkan olaylarda İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yönelik tepkiler büyüyor. Diyarbakırlı iş adamı Süleyman Ergin, yaptığı açıklama ile tepkisini dile getirdi. Ergin, İsrail’in yaptıklarının insanlıkla bağdaşmayacak, utanç verici olduğunu belirterek, "Öncelikle bu katliamlarda hayatını kaybeden şehit Filistinli kardeşlerimize Yüce Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Masum ve savunmasız Filistin halkına yönelik yapılan kanlı saldırıların, Siyonist İsrail ve suç ortağı ABD’nin, kirli ve karanlık yüzleri bir kez daha deşifre etmiştir. Acı olan ise, özgürlükten dem vuran bir çok dünya devletinin bu trajediye kayıtsız kalmalarıdır. Bu katliamlardan dolayı İsrail’i ve ABD yönetimini kınıyorum. Siyonist İsrail kadar ABD yönetimi de bu zulümden sorumludur. ABD yönetiminin büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması, bölgedeki barış ihtimalini yok etmiş ve maalesef nice savunmasız Filistinli kardeşlerimizin can kayıplarına ve yaralanmalarına, bölgede ise yıkıma ve felakete yol açmıştır. İsrail ve yardakçısı ABD’nin buldukları her fırsatta, Ortadoğu’daki karanlık emellerini bir kez daha açığa çıkardılar. ABD ve İsrail bilmelidirler ki, attıkları bu hukuksuz adımlar, Türkiye için yok hükmündedir. ABD’nin ve İsrail’in bu kinci tutumları, Kudüs’ün tarihi statüsünü, mukaddes şehir vasfını, uluslararası hukuk, anlaşma ve kararlarla sabit halini yok edemez. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti tanınmalıdır. Herkes sussa da bizler susmayacağız. Filistin’de Kudüs davasına sonuna kadar sahip çıkacağız. Türkiye olarak üzerimize ne düşüyorsa, bundan sonra daha fazlasını da yapacağız. ABD yönetimi, Ortadoğu’daki en temel sorunun çözüm zeminini tahrip etmiştir. Bir insanı öldürmek, kainatı öldürmek demektir, bu zalimlerin yaptıkları yanlarına kar kalmayacaktır" dedi.




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