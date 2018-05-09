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09 Mayıs 2018 16:35

Final karşılaşmasında 15 araç ücretsiz ulaşım sağlayacak

Diyarbakır’da oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası final müsabakası öncesinde yürüttüğü hummalı çalışmalarla hazırlıklarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maçın oynanacağı gün 15 toplu taşıma aracı kent merkezi ve Mahabad Bulvarı’ndan yapacağı ringlerle taraftarları stadyuma ücret almadan ulaştıracak.

Final karşılaşmasında 15 araç ücretsiz ulaşım sağlayacak

09 Mayıs 2018 16:35


Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde yaptığı asfalt, kaldırım, ağaçlandırma, peyzaj ve kavşak çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maç günü Kayapınar ilçesinde yer alan stadyuma 15 servis aracıyla taraftarları ücretsiz taşıyacak. Günlük ulaşım planı dışında 15 toplu taşıma aracı kent merkezi ve Mahabad Bulvarı’nda oluşturulacak ringlerle Diyarbakır Stadyumu’na ücretsiz ulaşım sağlayacak. Maç bitiminde de belirlenen ringlerde kupa finalini takip eden izleyiciler yine ulaşımdan ücretsiz şekilde yararlanacak.




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