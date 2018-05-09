Final karşılaşmasında 15 araç ücretsiz ulaşım sağlayacak

Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşması öncesinde yaptığı asfalt, kaldırım, ağaçlandırma, peyzaj ve kavşak çalışmalarıyla hazırlıklarını tamamlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, maç günü Kayapınar ilçesinde yer alan stadyuma 15 servis aracıyla taraftarları ücretsiz taşıyacak. Günlük ulaşım planı dışında 15 toplu taşıma aracı kent merkezi ve Mahabad Bulvarı’nda oluşturulacak ringlerle Diyarbakır Stadyumu’na ücretsiz ulaşım sağlayacak. Maç bitiminde de belirlenen ringlerde kupa finalini takip eden izleyiciler yine ulaşımdan ücretsiz şekilde yararlanacak.