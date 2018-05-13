Fıstık fiyatındaki artışa tatlıcılardan tepki

Fiyatlandırmayı kontrol etmek için bir fıstık birliğinin kurulmasını istediklerini belirten oda yöneticileri, fıstık ithalatının da önünün açılmasını istediklerini belirtti.

Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası, yüzde 70’lik bir artışla yaklaşık 210 TL’ye dayanan fıstık fiyatlarındaki artışa ilişkin bir basın açıklaması yaptı. Bir lokantada yapılan basın açıklamasına Oda Başkanı Haşim Elkaan, Oda Sözcüsü Samet Altunhan, oda yöneticileri ve odaya bağlı esnaflar katıldı. Burada konuşan Oda Sözcüsü Samet Altunhan, fıstık fiyatlarındaki artışın Ramazan ayı öncesine denk gelmesine dikkat çekti.

Ramazan ayını fırsat bilerek bilinçli ve ahlaki olmayan bir artışın meydana geldiğini kaydeden Altunhan, “Bunun en büyük nedeni sezonda fıstığı toplu olarak 50-60 lira olarak alıp bilinçli bir şekilde stokladıktan sonra azar azar piyasaya süren tüccarlardır. Bu haksız kazanç bu küçük zümre dışında başta halk olmak üzere toplumun ve sektörün geri kalanına olumsuz olarak yansımaktadır. Bu sorun daha önce de ortaya çıkmış ancak yeterli önlemler alınamadığı için karaborsacılar ve stokçular bu oyunlarına devam etmektedirler. Özellikle inanç ayı yanı Ramazan ayında olduğumuz için en çok tüketim bu aylarda yaşanmaktadır. Bu vesile ile ithalatın acil olarak önünün açılmasını talep ediyoruz. Daha önce et, badem, ceviz gibi gıda ürünlerinde olduğu gibi fıstıkta da gerekli düzenlemenin yapılmasını beklemekteyiz. İkinci bir öneri olarak da fındıkta olduğu gibi fıstıkta bir birliğin kurulmasını ve devlet kontrolünde fiyatlandırması çözüm olacaktır. Aksi halde bu duruma üretilen çözümler geçici olacak ve sektörde ciddi istihdam kaybı olacaktır. Sadece ilimizde 5 bine yakın çalışanı bulunan ve dolaylı olarak da 30 bin kişinin etkileneceği açıktır. Aynı zamanda ilimiz bir tarım kenti olduğu için bu önlemler hayati önem taşımaktadır. Diyarbakır kadayıfı yöresel ve tescilli bir üründür. Bu gelişmeler baklava ve kadayıf gibi gıda turizmine darbe vurmaktadır. Devlet yetkililerinden bu konuyla ilgili çözüm beklemekteyiz” dedi.