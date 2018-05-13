Fıstık fiyatlarındaki artış kadayıfı vurdu

Bölgede bir çok zorlukla karşılaşan tatlıcı esnafı, bu kez fıstıkta yaşanan yüzde yüzlük zam ile karşı kaldı. Yaklaşık 8 ay önce tescillenen Diyarbakır burma kadayıfının fıstık fiyatları nedeniyle büyük bir darbe yediğini belirten Diyarbakır Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, Diyarbakır’ı tüm Türkiye’ye tanıtan kadayıfçı ve tatlıcı esnafının son altı ay içerisinde yaşanan yüzde yüzlük zam ile büyük bir zorluk içerisine girdiğini belirtti.

“Fıstık karaborsada”

Fıstık fiyatlarındaki artış sonrası fıstık fiyatının stokçular ve karaborsacılar tarafından belirlendiği söyleyen Elkaaan, “Bu fiyatlara bir an önce devlet yetkililerinin el atması gerekmektedir. Altı ay önce 100 TL olan fıstık şuanda 200 TL’ye yükselmiştir. Bu zam üretime yansımaktadır. Biz bu konuyu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakibaba’ya ilettik. Ama ne yazık ki bir çözüm yolu bulunmadı. Aradan 6 ay geçti bu orana yüzde 70 daha eklendi ve fiyat 200 TL oldu. Bu fiyatların önüne geçilmesi gerekmektedir. Bunun önüne geçebilmek içinde bir dönem et fiyatlarında uygulanan gümrük serbestliğinin fıstıkta da uygulanması gerekiyor. Yoksa karaborsacılardan kurtulamayız” dedi.

“Üretimi durdurmak zorunda kalacağız”

Fıstık fiyatlarında bir düşüş olmaması durumunda üretimi durduracaklarını kaydeden Elkaan, “Fıstık karaborsacılığın önüne geçilmediği taktirde oda olarak ilimizde bulunan tüm kadayıfçı ve tatlıcı esnafımızla birlikte üretimi durdurmaya gideceğiz. Üretim durduğu zaman sektörde çalışan binlerce insanımız işsiz kalacaktır” diye konuştu.