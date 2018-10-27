Forum AVM'de spor gösterisi

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en büyük avlışveriş merkezlerinden olan Diyarbakır Forum AVM, vatandaşları spora yönlendirmek için etkinlik düzenledi.

Diyarbakır Forum AVM, Marduk Spor Salonu iş birliği ile önemli bir etkinliğe imza attı. AVM'nin içinde bulunan bir bölüm, spor salonu olarak dizayn edildi. Yapılan çalışmanın ardından AVM'ye gelen vatandaşların spora teşvik edilmesi amacıyla spor salonundaki çalışmalar yerli ve yabancı hocaların katılımı ile burada yapıldı.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Diyarbakır Forum AVM Pazarlama Müdürü Gürsel Demir, alışveriş merkezlerinin toplumun her kesimine dokunduğunu söyledi. Vatandaşların spora yönlendirilmesi maksadıyla Marduk Spor Salonu iş birliği ile bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Demir, “Forum AVM çeşitli etkinliklerle daha önce vatandaşların karşısına çıkmıştı. Bugün de halkı spora yönlendirmek amacıyla bir çalışma organize ettik. Bu kapsamda Marduk Spor Salonu ile bir çalışma başlattık, AVM'nin bir bölümünü spor salonuna çevirdik, sağ olsunlar onlar da bize destek vererek yerli ve yabancı hocalarla çalışmalarını gösterdi. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

Marduk Spor Salonu sahibi Suat Türkoğlu ise, yerli ve yabancı hocaların katılımı ile Forum AVM'de bir gösteri düzenlediklerini söyledi. Türkoğlu, “Bölgenin en büyük spor salonu olarak halkı spora teşvik etmek amacıyla bu çalışmaya katıldık. Forum AVM bize yer gösterdi biz de spor salonundaki aletleri buraya getirerek vatandaşları da spora katarak bir çalışma yaptık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.