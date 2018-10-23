Forum Diyarbakır talihlileri otomobillerini teslim aldı

Forum Diyarbakır'ın 16 Eylül'de noter huzurunda çekilişini gerçekleştirildiği "3'ncü yıla özel 3 otomobil" kampanyasının talihlilerini araçlarını teslim aldı.

Kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra ziyaretçilerine özel düzenlediği kampanyalarla Diyarbakırlıların uğrak noktası haline gelen Forum Diyarbakır AVM'nin, "3'ncü yıla özel 3 otomobil" kampanyasının talihlileri 16 Eylül 2018 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle belirlenmişti. İşlemlerini tamamlayan talihliler AVM içerisinde düzenlenen törenin ardından araçların anahtarlarını teslim aldı. Forum Diyarbakır AVM Pazarlama Müdürü Gürsel Demir, kampanyaya 230 bin civarında katılım olduğunu belirterek, “Çekiliş sonucunda 3 asıl 3 yedek talihli belirlendi. Daha önce lüks bir daire ve lüks bir aracın ardından 3'ncü yılımıza özel 3'ncü büyük hediyemizi veriyoruz. Talihlilerimizi tebrik ediyoruz. Güle güle kullansınlar. Bundan sonraki dönemde yine sürprizlerimiz olacak” dedi.

Talihliler otomobilleri eşlerine hediye etti

Aracını teslim almaya eşi ve çocuğuyla gelen otomobil talihlisi Yiğit Güntepe, mutlu olduklarını ifade ederek, “Eşime çocuk hediyesi oldu. Çocuğumuzun şansına çıktı” diye konuştu.

Diğer otomobil talihlisi Sedat Özuğur da aracı eşine hediye edeceğini söyledi.