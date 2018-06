Futbolcular çıkan yangına müdahale etti

Futbolcular son anda yetiştikleri karşılaşmayı 3-2 kazandı.

İkinci Amatör U19 Ligi’nde mücadele eden Ergani Gençlik Spor Kulübü futbolcuları saat 14.30’da Ziraat Spor ile yapacakları maç 13.00 sıralarında Ergani Gençlik Spor İlçe Müdürü Kenan Taş ile birlikte Diyarbakır’a hareket etti. Yukarı Kuyulu Köyü yakınlarında bir buğday tarlasında çıkan yangını gören Taş ve futbolcular maça dakikalar kalmasına rağmen aracı durdurup yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, köylüler ve futbolcuların yardımıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınarak zararın büyümesi önlendi. Yangının söndürülmesinden sonra Diyarbakır’a hareket eden futbolcular son anda yetiştikleri maçı 3-2 kazanmayı başardı. İhlas Haber Ajansı’na konuşan futbolcular çiftçinin emeğinin alacakları puandan daha önemli olduğunu vurgulayarak, hiç düşünmeden yangına müdahale ettiklerini söyledi.

“Bu aynı zamanda bir fair play örneği”

Kulüp Başkanı ve Ergani Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Kenan Taş, bugün yaşanan olayın fair play örneği olduğunu belirterek, “Bugün yaşanan olay her ne kadar üzücü bir olay olsa da gençlerimizin bu duyarlı davranışı bizleri mutlu etmiştir. Yangını gören sporcularımızla birlikte yangına müdahale ettik. Çiftçilerimizin 1 yıllık emeklerini tabii ki göz ardı edemezdik. Maça her ne kadar yetişmeme ihtimali olsa da biz maçı düşünmeden gençlerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Sporcularımıza her zaman ailelerine, milletine faydalı birer birey olmaları konusunda telkinde bulunuyorduk. Bugün ne kadar duyarlı olduklarını gördük. Bizler için önemli olan sadece iyi bir sporcu değil iyi bir vatandaş olarak yetişmeleri. Bu aynı zamanda bir fair-play örneğidir. Sporcularımı tebrik ediyorum” dedi.

“Çiftçilerin emeği daha değerli”

Kulüp sporcusu Özgür İbrahimoğlu, çiftçilerin emeğine saygısızlık edemediklerini ve bu nedenle yangına müdahale ettiklerini ifade ederek, “Saat 13.30’a geliyordu. Alevleri gördüğümüz zaman müdahale etmeden geçemezdik. Çiftçilerin o emeğine saygısızlık edemezdik. İtfaiye ve köylülerle beraber yangını söndürdük. Maçta 1-0 geriye düştük. 90+3’te 3-2 maçı aldık. Maça yetişemesek biraz üzülürdük ama içimizdeki yardım etmenin mutluluğu ile vicdanımız rahat olurdu. Çiftçilerin emeği bizimkinden daha çok. Yardım etmek zorundaydık” diye konuştu.

Kulübün defans oyuncusu ve son dakikada attığı golle takımını galibiyete taşıyan İbrahim Can Çiçen ise, “Maça geç kalma ihtimalimiz vardı. Yine de müdahale ettik. Burayı boş bırakmadık. Çünkü başta hocalarımız, teknik ekibimiz, yönetim kurulumuz bize zaten bunu öğretmişti. Bir sporcu olabilmekten çok duyarlı bir vatandaş olmayı öğretti. Maça zor yetiştik. Son dakika attığım kafa golüyle takımımız galip geldi. Çiftçi abimize geçmiş olsun diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ergani Gençlik Hizmetleri Spor kulübü Başkan Yardımcı Spor Erhan Turhan ise, sporcularıyla beraber bugün iki şey başardıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Hem bu yangını söndürdük hem de son dakikada attığımız golle maçı kazandık. Maça yetişemeyebilirdik. Arkadaşlarımızın çabaları gerçekten gurur verici. Bu yangını söndürmek 3 puandan daha önemli. Ne mutlu bize ki hem yangını söndürdük hem de 3 puanı aldık.”