Gebze’den Başkan Atilla’ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kurum yöneticilerinin ziyareti devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Hanımefendi Ragibe Köşker, Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ile Etüt Proje Müdürü Güngör Korkmaz, Başkan Atilla’yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Atilla, Köşker ve Ayran ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette belediyelerin çalışmaları ve yürüttüğü projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Köşker’e teşekkür ederken, Köşker ise Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.