Diğer
Kategoriler
25 Mayıs 2018 13:39

Gebze’den Başkan Atilla’ya ziyaret

Kocaeli Gebze İlçe Belediye Başkanı Adnan Köşker Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’yı ziyaret etti.

Gebze’den Başkan Atilla’ya ziyaret

25 Mayıs 2018 13:39


Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla’ya kurum yöneticilerinin ziyareti devam ediyor. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ve eşi Hanımefendi Ragibe Köşker, Başkan Yardımcısı Nilay Ayran ile Etüt Proje Müdürü Güngör Korkmaz, Başkan Atilla’yı makamında ziyaret etti. Konuklarını kapıda karşılayan Başkan Atilla, Köşker ve Ayran ile makamında bir süre görüştü. Ziyarette belediyelerin çalışmaları ve yürüttüğü projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.


Ziyaret nedeniyle Başkan Atilla, Köşker’e teşekkür ederken, Köşker ise Atilla’ya çalışmalarında başarılar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
31
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç