Gelin Tayvan’dan damat Amerika’dan düğün Diyarbakır’da

Tayvanlı gelin Chiu, yakın arkadaşlarının isimlerini ayakkabısına yazdırmayı ihmal etmedi. Yabancı konuklar Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.

Diyarbakırlı 32 yaşındaki Utku Kocatürk, yaklaşık 13 yıl önce üniversite okumak için Amerika’ya gitti. Burada eğitimini almaya devam eden Utku, 10 yıl önce arkadaşının daveti üzerine bir partiye katıldı. Arkadaşları ile eğlenen Utku, ileride hayatını değiştirecek aşkı Helen ile burada tanıştı. Partide bir süre sohbet edip tanışan Utku ile Helen’in arkadaşlıkları çok kısa bir süre içerisinde aşka dönüştü. 10 yıl boyunca gözleri birbirlerinden başka kimseyi görmeyen çift, birkaç kez Diyarbakır’a gelip gezme fırsatı buldu. Helen Chiu, akrabaları ile geldiği Diyarbakır’a hayran kalıp Amerika’nın yolunu tuttu.

Diyarbakır hayranı gelin düğünü burada yapmak istedi

Okulu bitirip Amerika’da çalışmaya başlayan genç adam, geçtiğimiz aylarda Amerika’da Helen’e evlilik teklif etti. Teklifi kabul eden Helen, sevgilisinin ailesinin geleneklerine göre düğünü Diyarbakır’da yapmak isteyince Utku telefona sarılarak durumu ailesine bildirdi. Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan aile, gelinleri Helen Chiu ve akrabaları ile arkadaşlarını Diyarbakır’da ağırladı. Önce turistik bir gezi yapan Chiu ve ailesi daha sonra düğün hazırlıklarına başladı.

Tayvanlı Helen ayakkabısının altına yakın arkadaşlarının ismini yazdı

Tayvanlı gelin Helen Chiu düğün hazırlıkları öncesinde gelenek ve görenekler hakkında Utku ve ailesinden bilgi aldı. Düğün öncesinde gelinin ayakkabısının altına evlenmeyen akraba ve arkadaşlarının isimlerinin yazıldığını öğrenen Chiu, çok garipsediği bu geleneği hemen hayata geçirdi. Yakın arkadaşı Kristen, Asmin ve Nimet’in isimlerini ayakkabısının altına yazdıran Helen, isimlerin oyun oynayarak silinmesi temennisinde bulundu.

Rock ile girdiler, dansla devam ettiler, halayla bitirdiler

Dün akşam bir otelde gerçekleştirilen düğün öncesi Helen ve yakın arkadaşları, geleneklere göre bir kuaföre gidip hazırlandı. Daha sonra müstakbel eşi ile birlikte düğün fotoğrafı çekimine giden çift ardından aileleri ile birlikte düğünün yapılacağı otele geçti. Gelin ve damadın isteği üzerine rock müzik eşliğinde alana gelen çift, burada bir süre şarkıya eşlik edip oynadı. Slow bir müzik eşliğinde dans eden çift, daha sonra Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekip gönüllerince eğlendi. Damat ve Tayvanlı gelin, halayın ardından çiftetelli oynamayı da ihmal etmedi.

Yabancı konuklar havada uçuşan dolarları şaşkın bakışlarla izledi

Düğüne katılan Tayvan, Amerika ve Japon misafirler de halay kültürüne çabuk ısındı. Ellerine mendil alan Helen Chiu’nun anne, babası ile akrabaları ve arkadaşları bir anda oturdukları masadan kalkarak halay çekmeye başladı. Bir süre oynanan oyunu çözmeye çalışan yabancı konuklar gecenin sonuna kadar halay çekti.

Öte yandan damadın akrabaları, oyun oynandığı sırada halaydakilerin üzerine dolar yağdırdı. Bu durum karşısında şaşıran konuklar, ellerine aldıkları dolarları bir süre inceledikten sonra tekrar yere attı.

"Diyarbakır’ın tehlikeli olmadığını göstermek için düğünü burada yapmaya karar verdik"

Utku Kocatürk, Amerika’ya öğrenci olarak gittiğini ve Helen ile New York’ta tanıştığını söyledi. Kocatürk, "Helen Tayvanlı, tanışmamız çok spontane gelişti. Benim çocukluğum Diyarbakır’da geçti, eşim de daha önce burayı ziyaret etmişti, çok gezmiştik ve eşim Diyarbakır’ı çok beğenmişti. Kültürümüz ve çeşitlilik onun çok hoşuna gitmişti. Hem akrabalarımızın burada oluşu hem de Diyarbakır’ın kötü, tehlikeliymiş gibi yansıtılıyor, bunun böyle olmadığını göstermek için burada düğünümüzü yapmaya karar verdik. Eşim her ne kadar buraya gelmiş olsa da bizim kültürümüze çok yabancı. Biz tam anlamıyla bir düğün olsun istediğimiz için düğünümüzü burada yapmak istedik, Helen de burada yapmak isteyince Diyarbakır’ın yolunu tuttuk. Çok farklı bir duygu içerisindeyiz" dedi.

Gelin Helen Chiu ise, Utku ile bir arkadaşlarının partisinde tanıştıklarını belirterek, "10 seneden beri beraberiz. Diyarbakır’da düğün yapmamızın sebebi, buranın çok güzel, kültür açısından çok güzel bir yer olmasıdır. Yalnız bu durum çok fazla anlaşılmıyor, burası hem tarihi dokusu hem insanı ile çok farklı bir yer, biz de bu nedenle düğünümüzü burada yapmaya karar verdik" diye konuştu.

Genç çift, Tayvan, Amerika ve Japonya’dan gelen misafirler ve konuklar gecenin geç saatlerine kadar Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekip oyun oynadı.