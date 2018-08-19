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19 Ağustos 2018 11:56

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptığı iddia edilen şahıs linç edilmek istendi

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki kıza kendisiyle gelmesi için şantaj yapan şahıs durumu fark eden vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi.

Genç kızın fotoğrafını çekip şantaj yaptığı iddia edilen şahıs linç edilmek istendi

19 Ağustos 2018 11:56


Olay, merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre fotoğrafını çektiği 16 yaşındaki genç kıza şantaj yapan bir şahıs, kıza kendisiyle gelmesini, gelmediği takdirde resimleri ailesine atacağını söyledi. Durumu fark eden mahalle sakinleri şüphelinin peşine düştü. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahıs mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Tekme tokat dövülen şahsı olay yerine gelen polis ekipleri kurtardı. Yaralanan şahıs çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.




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