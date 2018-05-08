Gençler Avrupa’yı tartışıyor

Yaklaşık 9 yıl önce kurulan Gençlik ve Değişim Derneği, dezavantajlı gençlerin Avrupa hayalini gerçeğe dönüştürmenin yanı sıra bu ülkelerin durumlarını da tartışmaya açıyor. Dernek binasında bir araya gelen gönüllüler, her hafta Avrupa’nın başka bir ülkesini ele alarak kültür, ekonomi ve sosyal alanlar başta olmak üzere farklı konuları ele alarak değerlendirmede bulunuyor.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, dernek gönüllüleri ile bir araya gelip Avrupa’nın farklı ülkelerini ele alarak tartışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Suvari, “Gençlerimizin yurt dışı programlarının yanı sıra her hafta farklı bir ülke değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu şekilde o ülkeye aşina olup, burayı ziyaret ettiğimizde yabancılık çekmiyoruz. Bu hafta Almanya’yı tartıştık. Ekonomik durumu, tarihi, siyasi ve kültürel yapısını ele alıp inceleme fırsatı bulduk. Önümüzdeki hafta Fransa’yı tartışacağız” dedi.