Gençlere Portekiz anlatıldı

Gençlik ve Değişim Derneği, dernek bünyesindeki gençlerin Avrupa ülkelerinin yapısını öğrenmeleri için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda her hafta başka bir Avrupa ülkesini gençlere tanıtan derneğin bu haftaki konusu Portekiz oldu. Derneğe üye gençler, Portekiz’in tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri konusunda bilgilendirdi.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, gençleri ellerinden geldiğince Avrupa’nın farklı illerine gönderdiklerini bazı zamanlarda da üyelere ülkeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Suvari, “Gençlerimizin yurt dışı programlarının yanı sıra her hafta farklı bir ülke değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu şekilde o ülkeye aşina olup, burayı ziyaret ettiğimizde yabancılık çekmiyoruz. Bu hafta Portekiz’i tartıştık. Ekonomik durumu, tarihi, siyasi ve kültürel yapısını ele alıp inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda Portekiz’de bulunan bir arkadaşımız da internet üzerinden bize katılarak sorularımızı cevaplandırdı. Ülke tanıtım toplantılarımız devam edecek” dedi.