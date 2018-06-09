Diğer
Kategoriler
09 Haziran 2018 13:57

Gençlere Portekiz anlatıldı

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, ülke tanıtımı toplantıları kapsamında Portekiz’i ele aldı.

Gençlere Portekiz anlatıldı

09 Haziran 2018 13:57


Gençlik ve Değişim Derneği, dernek bünyesindeki gençlerin Avrupa ülkelerinin yapısını öğrenmeleri için bir çalışma başlattı. Bu kapsamda her hafta başka bir Avrupa ülkesini gençlere tanıtan derneğin bu haftaki konusu Portekiz oldu. Derneğe üye gençler, Portekiz’in tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri konusunda bilgilendirdi.


Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, gençleri ellerinden geldiğince Avrupa’nın farklı illerine gönderdiklerini bazı zamanlarda da üyelere ülkeler hakkında bilgi verdiklerini söyledi. Suvari, “Gençlerimizin yurt dışı programlarının yanı sıra her hafta farklı bir ülke değerlendirmesinde bulunuyoruz. Bu şekilde o ülkeye aşina olup, burayı ziyaret ettiğimizde yabancılık çekmiyoruz. Bu hafta Portekiz’i tartıştık. Ekonomik durumu, tarihi, siyasi ve kültürel yapısını ele alıp inceleme fırsatı bulduk. Bu kapsamda Portekiz’de bulunan bir arkadaşımız da internet üzerinden bize katılarak sorularımızı cevaplandırdı. Ülke tanıtım toplantılarımız devam edecek” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç