Gençlik Derneği 9 farklı ülkeye 49 genç gönderecek

Merkezi Diyarbakır’da bulunan Gençlik ve Değişim Derneği, gençlerin Avrupa’ya gitme hayalini gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Bu kapsamda derneğin ortağı olduğu ve Erasmus + programı tarafından desteklenen projelerde Portekiz’e 6, Almanya’ya 12, Danimarka’ya 6, Finlandiya’ya 1, Letonya’ya 6, Norveç’e 8, İngiltere’ye 1, İtalya’ya 6 ve Gürcistan’a 3 genç gönderilecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, derneklerine yoğun bir gönüllü katılımının olduğunu söyledi. 2018 yılında daha önce hiç yurt dışına çıkmamış ve derneğin çalışmaları içinde yer alan gönüllülere öncelik verdiklerini dile getiren Suvari, “Derneğimize yoğun bir şekilde gönüllü katılımı olduğu için, 2018 yılı içerisinde sadece derneğimizin çalışmaları içerisinde yer alan ve daha önce hiç yurtdışına çıkmamış gönüllülere öncelik verme kararı aldık. Özellikle de derneğimiz bünyesinde oluşturulan 4 ana çalışma grubu içerisinde aktif olarak yer alan ve projelerin içeriği, gönüllülerin yetenekleri çerçevesinde seçilecek gençlerin projeye katılmaları desteklenecek. Bununla birlikte her bir projeye, derneğimizin tecrübeli üyelerinden 1-2 kişi de liderlik edecektir. Bu kapsamda Erasmus + programı tarafından desteklenen projelerde Portekiz’e 6, Almanya’ya 12, Danimarka’ya 6, Finlandiya’ya 1, Letonya’ya 6, Norveç’e 8, İngiltere’ye 1, İtalya’ya 6 ve Gürcistan’a 3 genç gönderilecek. Projeler kapsamında gençlerin vize, ulaşım, konaklama, yeme, içme gibi tüm masrafları karşılanmakla beraber pasaportunu çıkarmaya gücü olmayan gençler söz konusu ise pasaport ücreti de dernek gönüllülerimizden toplayacağımız katkılarla karşılanmaya çalışılacaktır. Projelerin büyük bir çoğunluğu gençlik ve değişim projesi olduğu için 18-30 yaş arası gençlerin katılma zorunluluğu söz konusudur” dedi.