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02 Haziran 2018 11:30

Gençlik Derneği Norveç’e göndereceği gençleri bilgilendirdi

Gençlik ve Değişim Derneği, çevre için gençliğin ritmi projesi kapsamında Norveç’e göndereceği gençleri ülkenin tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri konusunda bilgilendirdi.

Gençlik Derneği Norveç’e göndereceği gençleri bilgilendirdi

02 Haziran 2018 11:30


Diyarbakır merkezli Gençlik ve Değişim Derneği, 11-19 Temmuz tarihleri arasında Norveç’in Svastad kentinde gerçekleştirilecek olan çevre için gençliğin ritmi projesine katılmaları için Türkiye’nin farklı illerinden 10 genç belirledi. Norveç’teki eğitime gidecek olan gençler, derneğin Diyarbakır binasında toplanarak ülkenin tarihi, sosyolojik, kültürel ve ekonomik yönleri konularında bilgilendirildi.


Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, çevre için gençliğin ritmi projesine Litvanya, Bulgaristan, İtalya, Letonya, Norveç ve Türkiye’den toplam 55 kişinin katılacağını söyledi. Suvari, “Çalışma bizim ve Norveç’e gidecek arkadaşlarımız için çok önemli. Derneğimizde her hafta Avrupa’nın bir ülkesini ele alarak tartışmalar gerçekleştiriyorduk. Bu haftaki ülkeyi Norveç olarak belirledik ve buraya gidecek olan arkadaşlarımızı derneğe davet ettik. Norveç’in yapısı ile ilgili kendilerine bilgi verdik. Projede Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz” dedi.




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