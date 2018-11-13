Gençlik ve Değişim Derneği 5 kişiyi Letonya'ya gönderdi

Gençlik ve Değişim Derneği, Erasmus+ programınca desteklenen değişim projesi kapsamında 5 kişiyi, Letonya'ya gönderdi.

Merkezi Diyarbakır'da bulunan ve gençlerin yurtdışı hayalini gerçeğe dönüştüren Gençlik ve Değişim Derneği, 5 genci Letonya'nın Liepaja kentine gönderdi. Letonya'da gerçekleştirilen ve Erasmus+ programı tarafından desteklenen ‘Environment friendly' adlı değişim projesine 5 kişilik bir grup olarak katılım sağlanırken, proje kapsamında çevre sorunları ve çözüm yollarına yoğunlaşılarak kampanya planlaması konularında tartışmalar sağlandı.

Konu ile ilgili bilgi veren Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, 5 genci Letonya'nın Liepaja kentine gönderdiklerini söyledi. Suvari, “Polonya, İtalya, Rusya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Letonya ve Türkiye'den toplam 40 kişi katıldı projeye. Burada çevre sorunları ve çözüm yolları üzerinde çeşitli yoğunlaşıldı. Gençler, 5 günün sonunda Türkiye'ye geri döndü. Projelerimizle gençlerimizi Avrupa'ya Avrupa'daki gençleri de Türkiye'ye getirmeye devam edeceğiz” dedi.