Gerçekler Dünyası’ndan 83 aileye kurban yardımı

Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında kendilerine vekaletle gönderilen kurbanlıkları kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttı. 19 kurbanlık koyunların kesilmesinin ardından 83 aileye dağıtım yapıldı. Konu ile ilgili bilgi veren Gerçekler Dünyası Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenay Çalışır, Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında kendilerine vekalet olarak gönderilen 19 kurbanı kendi imkanları ile kesip ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarını söyledi. Çalışır, “Biz her zaman üyelerimizle iç içeyiz. Derneğimize vekalet yoluyla bağışlanan 19 kurbanlığı kesip 83 ailemize dağıttık. Kurban Bayramı öncesi ve sonrasında ailelerimize bir nebzede olsa destek olmak bizi mutlu ediyor. Üyelerimizin yanında olup onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz” dedi.