Geri geri giden kamyon yayayı görmedi, bir hayat sona erdi

Olay Bağlar ilçesine Kamışlı Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 KN 137 plakalı hafriyat kamyonu şoförü, trafiğe kapalı alanda geri geri giderken, arkadan bastonu ile geçen yayayı görmedi. Bir anda tonlarca ağırlıktaki kamyonun altında kalan yaşlı adamı gören vatandaşlar, durumu hemen polis ve 112 acil servisine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrendi. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, kamyon şoförünü gözaltına alarak emniyet amirliğine götürürken, kaza ile ilgili görgü tanıklarının bilgisine başvurdu.

İsmi öğrenilemeyen yaşlı adamın hayatını kaybetmesi ile ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.