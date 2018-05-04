“Gevran Caddesi Değerlendirme Çalıştayı” başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ile Dicle Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği “Kentsel Alanda Erişmek/Erişememek Diyarbakır Gevran Caddesi Değerlendirme Çalıştayı” Dicle Üniversitesi Kongre Merkezi D Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Ali Sabaz, Dicle Üniversitesi Mimarlık ile İnşaat Mühendisliği Fakültesi’nde görev yapan akademisyenler ve öğrencilerin katımlıyla başladı.

“Akademisyenlerin çalışmaya katkısı önemli olacak”

Çalıştay sonucunda ulaşılacak olan bilgi ve birikimlerin kentte katkı sunacağından emin olduğunu belirterek konuşmasına başlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mehmet Ali Sabaz, bu çalışmanın kendilerini heyecanlandırdığını Gevran Caddesi kentin en can alıcı noktalarından biri olduğunu ifade etti. 650 metre uzunluk, 5 metre kaldırım, 1,5 metre genişliğinde orta refüj ve yaklaşık 30 metre genişliğinde bir koridora sahip olan caddede yoğun kullanımdan dolayı geçen yıl sağlıklı bir proje oluşturmadıklarını dile getiren Sabaz, bu problemli yolda yapılacak sağlıklaştırma çalışmalarında akademisyenlerin katkılarının önemli olacağını söyledi. Gevran Caddesi’nin nostaljik bir özelliği bulunduğunu ve yaklaşık 30 yıllık 50 adet çınar ağacının bu hatta yer aldığını aktaran Sabaz, “Günlük 98 otobüsün geçtiği ve yaklaşık 73 bin yolcunun kullandığı bir güzergah. Minibüs olarak da sadece Seyrantepe-Fakülte güzergahının olduğu bir hat. Çok özel bir ve insan sirkülasyonun çok yoğun olduğu bir yer. Dolayısıyla burası ile ilgili geliştirilecek çözüm önerilerinin bizlere katkısı olacağına inanıyorum.”

“Birçok bulvarda çalışma yürüttük”

Büyükşehir Belediyesi’nin bulvarlar ve erişebilirlik anlamında birçok çalışmayı gerçekleştirdiklerini belirten Sabaz, “Üniversitenin bizim yaptığımız çalışmaları incelemelerini ve gözlemlemelerini rica ediyorum. Şehirde dönüşüm anlamında yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 18,8 kilometrelik bulvarlarımız bulunuyor. Bu bulvarlar bisiklet yolundan tutun diğerlerine, ulaşım sirkülasyonu içinde bütün grupların sağlıklı bir şekilde kullanıldığı, peyzajı ve aydınlatmasının olduğu konsept bulvarlar bunlar. Özellikle Mimarlık Fakültesi’ndeki yetkin akademisyenlerimizin yapılan bulvarları değerlendirmesini ve bulvarlarla ilgili önerileri bizlerle paylaşmalarından dolayı büyük bir mutluluk duyacağız” dedi.

“Kırklar Dağı’nda yürütülen çalışmalar incelenmeli”

Şuana kadar kentin içinde yaklaşık 255 bin metrekarede bir dönüşüm çalışması yaptıklarının altını çizen Sabaz, dönüşüm çalışmalarında kentin öz değerlerini dikkate aldıklarını ifade etti. Yapılan bulvarlara 10 bin farklı türde ağaç ve 3,5 milyon mevsimlik çiçek diktiklerini dile getiren Sabaz, bunların yanında kentin tarihi değerlerine dönük çalışmalarda gerçekleştirdiklerini belirtti. Melikahmet Caddesi’nin projesini hazırladıklarında akademisyenlerinde görüşlerini aldıklarını aktaran Sabaz, bu konuda üniversitenin katkılarının olduğunu söyledi. Kentin tarihi çalışmalarıyla ilgili bilgiler verirken Kırklar Dağı’na değinmeden geçemeyeceğini ileten Sabaz, “Kırklar Dağı’nda yürütülen çalışmalarda sadece mimari anlamda değil teknik ve mühendislik anlamında üniversitemizin konuya daha fazla ilgi göstermesini istiyoruz. Bu çalışmaları nasıl gerçekleştirdiğimizi, bu kenti tarihi özüne nasıl dönüştürdüğümüzü ve bu yıkımı gerçekleştirirken hangi teknikle gerçekleştirdiğimizi incelemeli. Kırklar Dağı’ndaki yapı yıkımını gerçekleştirirken klasik bir yıkım yöntemi uygulanmadı. Yıkımın olduğu yerin altında hemen Ongözlü Köprü ve birçok tarihi değer bulunuyor. Kırklar Dağı’ndaki yapıları çevreci ve tarihi yapıyı koruyan özel bir yıkımla gerçekleştirdik. Bununla ilgili ayrıca bir çalışmanın yapılmasını ve hem teknik hem kent mimarisi anlamında özellikle değerlendirilmesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

Gevran Caddesi’nin sağlıklaştırılması çalışmasının bir başlangıcı olduğunu dile getiren Sabaz, “İnşallah bundan sonraki çalışma Ofis’teki meydan ve Sanat Sokağı ile ilgili olacak. Büyükşehir Belediyesi olarak ilk göreve başladığımızda, başkan tarafından şöyle bir motivasyon sözümüz vardı; ‘işimiz gücümüz Diyarbakır’ ,‘isteyince oluyor’ ve ‘Büyükşehir çalışıyor’du” ifadelerinde bulundu.

Sabaz’ın konuşmasının ardından “Kentsel Alanda Erişmek/Erişememek Diyarbakır Gevran Caddesi Değerlendirme Çalıştayı” moderatörlüğünü F. Demet Aykal’ın yaptığı “Engelsiz Çevrenin Tasarımı Araç Olarak Evrensel Tasarım” başlığında Yüksek Mimar Mübera Kavak Kara ve “Erişebilir Kentsel Çevrelerin Tasarımında İyi Örnek Uygulamaları” konusunda Doç. Dr. Göksenin İnalhan’nın yaptığı sunumlarıyla devam etti. Çalıştay öğleden sonra moderatör Öğr. Gör. Şeyhmus Gürbüz’ün üstleneceği Dr. Deniz Çağlayan Gümüş’ün “Türkiye’de Erişebilirlik” ve Doç. Dr. Türkan Kejanlı’nın “Gevran Caddesi ve Sorunlar” başlığıyla yapacağı konuşmalar, Gevran Caddesi’ne yapılacak teknik gezi, çalıştay toplantısı, öğrenci sunumları ve sonuç bildirgesiyle sona erecek.