Gezer, kapı kapı geziyor

AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim ve yürütme kurulu üyeleri ile birlikte zengin iftar sofraları yerine varoş mahallelerde bulunan fakir vatandaşların kapısını çalıyor. Varoş mahallelerde rast gele kapı çalan Gezer ve beraberindeki heyet, aile fertleri ile birlikte iftarını açıyor. Bağlar ilçesinde bulunan 5 Nisan Mahallesi’nde rast gele kapı çalan Gezer ve beraberindeki heyet Salih Güzel, eşi ve çocukları tarafından karşılandı. İftar saatinde içeri davet edilen Gezer ve beraberindeki heyet Güzel ailesi ile birlikte iftarını açtı. Yer sofrasında iftarını açan Gezer ve beraberindeki heyet, her gün bir aileye misafir olduklarını ve bu ziyaretlerle vatandaşların ne kadar misafirperver olduklarını bir kez daha gördüklerini söyledi. Diyarbakır halkının hizmetin en iyisine layık olacak kadar kaliteli olduğunu belirten Gezer, siyasetçi olarak bu halka ne verirlerse bunun az kalacağını söyledi. Gezer ve beraberindeki heyet aile fertleri ile bir süre konuştuktan sonra 5 Nisan Mahallesi’nden ayrıldı.