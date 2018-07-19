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19 Temmuz 2018 11:03

Gezici temizlik ekibi iş başında

Diyarbakır’ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından oluşturulan ‘Gezici Temizlik Ekibi’ her gün faklı mahallelerde genel temizlik yapmaya başladı.

Gezici temizlik ekibi iş başında

19 Temmuz 2018 11:03


Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan gezici temizlik ekibi son olarak Fabrika Mahallesinde ara sokaklar, arsalarda kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Yenişehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gezici temizlik ekibi yolların kenarlarında biriken çöpleri iş makineleri yardımıyla temizledi. Ekipler ara sokaklarda ve caddelerde süpürme ve yıkama işlemlerini de titizlikle yürütüyor.


Temizlik işleri ekiplerinin günlük rutin yaptığı temizlik çalışmalarının dışında, mahallerde zamanla biriken evsel atıklar, bahçe atıkları, metruk alan temizliği, yolların basınçlı suyla yıkanması gibi çalışmaların belirli bir program çerçevesinde her gün farklı bir mahallede de devam edeceği bildirildi.




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