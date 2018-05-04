GGC’de görev dağılımı yapıldı

GGC Yönetim Kurulu, 4 Mayıs 2018’de toplanarak görev dağılımı yaptı. Cemiyet Başkanlığına Mehmet Veysi İpek, Başkanvekilliğine Abdulkadir Konuksever, Genel Sekreterliğe Aytaç Akhan, Başkan yardımcılıklarına Sevda Kaplan ile Felat Bozarslan, Saymanlığa Orhan Şener, Üye İşleri Koordinatörlüğüne Mehmet Pişkin, Genel Koordinatörlüğe Ümit Özdal ile Sosyal İşler ve Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliğine İhsan Yılmaz oy birliğiyle seçildi.

GGC’den yapılan açıklamada, “Demokrasi kültürünü hafta sonu tüm topluma örnek şekilde yaşatan siz değerli üyelerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ayrıca, liste çıkararak bu demokrasi kültürünü şölene dönüşmesine büyük katkı sunan arkadaşlarımızı da kutluyoruz. Biliyoruz ki 29 Nisan öncesi arkadaşlarımız cemiyetin kazanması için harcadıkları yoğun mesaiyi, bundan sonrada aidiyet duygusuyla sürdüreceklerdir. Siz değerli üyelerimizin değerli fikirleriyle cemiyetimizi daha iyi yerlere taşıdık. Her üyenin fikri bizim için önemlidir. Gazeteciler toplumun aynasıdır. Bundan sonrada sizin yol gösteren fikirlerinizle toplumun haber alma özgürlüğü başta olmak üzere Hak ve adalet için birlik ve beraberliğimizle büyük mesafeler kat edeceğiz. Bu bağlamda, kongremize katıldıktan sonra Hak’kın rahmetine kavuşan cemiyetimizin kurucu üyesi Mahmut Boz nezdinde, ebediyete intikal etmiş tüm kurucu üyeler rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hayatta bulunan kurucu üyelerimizi ise şükranla yad ediyoruz” denildi.