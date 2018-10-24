GGC'den İHA'ya ödül

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışması sonuçlandı. Yarışmada, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Aydın Yorat, fotoğraf dalında birincilik ödülü aldı.

14 ilde üyeleri bulunan GGC'nin bu yıl 33'üncüsünü düzenlediği “Yılın Başarılı Gazetecileri” yarışması sonuçlandı. Yarışmada, İHA Diyarbakır muhabiri Aydın Yorat, “Ev yol ortasında kaldı” adlı çalışmasıyla fotoğraf dalında birinciliğe layık görüldü. Yarışmanın jüri üyeliğini, TRT Word'den Hüseyin Yılmaz, İHA Yazılı Haberler Editörü Özlem Yılmaz, AP'den Mücahit Ceylan, Habertürk'ten Şefik Dinç, TRT'ten Barış Üzal, Rudaw'dan Şevket Yılmaz, KTV'den Sevda Kaplan, Öz Diyarbakır Gazetesinden Hüseyin Çiçekçi, Rudaw'dan Esat Aydın ve gazeteci Doğan Satmış yaptı.

Yarışmada, DHA'dan Burak Emek TV haberi, Habertürk'ten Mehmet Kayahan yazılı haber, TRT Kürdi'den Engin Dalgıç görüntü, Tigris Haber Gazetesinden Aziz Fidancı röportaj, Özgür Haber Gazetesinden Abdulsamet Karaş sayfa tasarımı, K-24'ten Mahir Yüksel Kürtçe haber ve Rudaw'dan Mehdi Mutlu Kürtçe haber programı dallarında birinci oldu. Amerika'nın Sesi'nden Mahmut Bozarslan yazılı haber, KTV'den İbrahim Bayram görüntü, Olay Gazetesinden Berat Aslan röportaj ve Waar TV'den Nail Kadirhan ise Kürtçe haber programı dallarında mansiyon ödülüne layık görüldü.

Ayrıca jüri özel ödülü AHBAP çalışmaları nedeniyle ünlü sanatçı Haluk Levent'e, GGC başarı özel ödülleri ise, FOX TV'den Fatih Portakal, Habertürk TV'den Didem Yılmaz, Sabah Gazetesinden Yavuz Donat, NTV'den Mete Çubukçu, FOX TV'den Doğan Şentürk, TRT Word'den Fatih Er, Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya ile Para Gündem Programı'ndan Ebru Baki, Serdar Kuter ve Bülent Aydemir'e verilecek.

Ödül töreni 24 Kasım'da gerçekleştirilecek.