Gıda paketi dağıtımı devam ediyor

Dağıtımlar çerçevesinde yaklaşık 30 Suriyeli aileye gıda paketleri ulaştırıldı.

Diyarbakır’da Sosyal Kalkınma Derneği ve Deniz Feneri Derneği işbirliğiyle yapılan gıda kolileri dağıtımı devam ediyor. Dernek yöneticileri tarafından yaklaşık 30 Suriyeli aileye gıda kolileri ulaştırıldı. İhtiyaç sahiplerine yardımların ulaştırılması işleminin devam edeceğini belirten Sosyal Kalkınma Derneği Başkanı Hayrettin Ebiri, “Deniz Feneri Derneği genel Başkanı Mehmet Cengiz’in Diyarbakır ile ilgili hassas duygu ve düşüncelerinden dolayı göstermiş olduğu bu yakın ilgiden ve gıda yardım paketlerinin dağıtımındaki desteklerinden dolayı müteşekkiriz. Yardımlarımız devam edecek. İhtiyaç sahibi ailelerin bir nebze de olsa gıda ihtiyacını karşıladığımız için mutluyuz” dedi.