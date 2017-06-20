DTB ile KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” programını tamamlayan girişimcilere sertifikaları törenle verildi. DTB konferans salonunda gerçekleştirilen törene, DTB Başkanı Engin Yeşil, KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Solmaz, DTB Yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Boylu, DTB Genelsekreter Yardımcısı Gökhan Çeliker, DTB Proje Koordinatörü Hanifi Eren ve çok sayıda girişimci adayı katıldı.

Törende konuşan KOSGEB KOBİ Uzmanı Hasan Solmaz, Türkiye’de son beş yıl içerisinde 750 bine yakın kişinin girişimcilik eğitimi aldığını ve bu eğitimi alan girişimci adaylarının 35 bine yakınının işlerini kurduklarını belirtti. Diyarbakır’da yaklaşık 12 bin girişimci adayının eğitim aldığını anlatan Solmaz, yaklaşık 750’e yakın girişimcinin ile işyerlerini açarak desteklerden faydalandığını kaydetti. Solmaz, “Girişimcilik destek programımızı KOBİ’lerin KOSGEB desteklerinden yararlanmanın ilk basamağı olarak görüyoruz. Yeni girişimci desteğinden sonra işletmelerin gelişmelerine yönelik sağlanan KOSGEB’in diğer desteklerinden de faydalanma imkanları devam ediyor. KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü, girişimci ve KOBİ’lere 2016 yılında yaklaşık 13 milyon TL destek sağlayarak ülke genelinde bütün desteklerde 8. sırada, Girişimcilik Destek Programı özelinde ise girişimcilere en çok destek sağlayan birinci il olmuştur. Bu sayede 2017 yılında sağlanan desteklerle toplam destek tutarı 43 milyon TL’yi aşmıştır. Ayrıca, müdürlüğümüz 2016 yılında KOBİ’lere sağlanan Acil Destek Kredi kapsamında yaklaşık 400 işletmeye 9 milyon TL destek sağlayarak, Türkiye genelinde en çok destek sağlayan merkez olmuştur” dedi.

“Girişimci sayısı ile birlikte istihdam artacak”

DTB Başkanı Engin Yeşil ise, eğitimlerin girişimcilerin ufkunu açtığını ve işlerini daha profesyonel bir şekilde kurmayı öğrettiğini söyledi. Diyarbakır’ın ekonomik kalkınmasının, yeni kurulacak işletmeler ve mevcut işletmelerin büyümesiyle mümkün olacağını anlatan Yeşil, “Girişimci sayımız artarsa üretimimiz artacak, ihracatımız artacak, istihdam artacak. Günümüz ekonomik şartlarında sadece üretmenin yeterli olmadığını bilmeliyiz. Katma değeri yüksek üretim ve yenilikçilik ayakta kalabilmenin şartlarıdır. Yeni fikirleri olan girişimcilerin şansı daha yüksektir. Bugün sertifika alacak yeni girişimcilerimizin de buna önem vermeleri gerekmektedir" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından girişimci adaylarına sertifikalarının verildi.