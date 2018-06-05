Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni DTSO’da düzenlendi

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, KOSGEB Müdürü Hasan Solmaz, İŞKUR İl Müdürü İsmail Koç ve DTSO meclis üyelerinin katıldığı sertifika törenine kursiyerlerin de ilgisi yoğun oldu. DTSO, İŞKUR ve KOSGEB ortaklığında 2018 yılı Mart-Nisan döneminde düzenlenen eğitimle birlikte toplamda 253 kursiyer girişimcilik sertifikası almaya hak kazandı.

Törenin açılış konuşmasını yapan DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, işbirliklerinden dolayı İŞKUR ve KOSGEB yetkililerine teşekkürlerini iletti. Diyarbakır’ın yoğun bir genç nüfusa sahip olduğunu belirten Kaya, bu anlamda yeni girişimci adaylarına da önemli görevler düştüğünü ifade etti. Oda olarak kentin istihdamına katkı sağlamak adına gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyleyen Kaya, bundan sonraki süreçte de özellikle iş kuracak olan girişimci adaylarına gereken teknik destek ve danışmanlık hizmetlerinin verilebilmesi için oda bünyesinde lokal merkezlerin kurulacağını sözlerine ekledi.

Günümüzde artık mikro ölçekli girişimci firmalarla iş yapan şirketlerin öne çıktığına ve başarı oranlarının da azımsanmayacak rakamlarda olduğuna değinen Kaya, “Girişimciliğin ülkemizin ekonomik gelişimine sağladığı önemli katkıların, çok daha iyi anlaşıldığı bu dönemde, bizler de kurum olarak bundan sonraki süreçte, girişimciliği desteklemek adına çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Program, sertifikaların verilmesinin ardından sona erdi.