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29 Ağustos 2018 11:39

Göçmenleri İstanbul ve Ankara diye Diyarbakır’a getirdiler

Dolandırıcılar, yanlarında bir aylık seyahat izni bulunan Pakistan ve Afganistanlı göçmenleri, İstanbul ve Ankara diye Diyarbakır’a getirdi.

Göçmenleri İstanbul ve Ankara diye Diyarbakır’a getirdiler

29 Ağustos 2018 11:39


Edinilen bilgilere göre, kaçak yollarla Türkiye’ye gelen 100 kadar Pakistan ve Afganistanlı göçmenler, Ağrı ve Van illerinde toplanarak merkeze götürüldü. Valilikler tarafından kendilerine 1 aylık seyahat belgesi verilen göçmenler, Ağrı ve Van illerinden İstanbul ve Ankara’ya gitmek için yola koyuldu. Göçmenlerin İstanbul ve Ankara’ya gideceğini öğrenen bir grup, Afganistan ve Pakistanlılara iletişime geçerek kendilerini İstanbul ve Ankara’ya götüreceklerini iletti. Göçmenlerin cebindeki paraları alan dolandırıcılar, otobüslere bindirerek yola çıktı. Gece yola çıkan göçmenler, sabah saatlerinde Diyarbakır’a geldi. Dolandırıcılar, İstanbul ve Ankara yerine birbirinden haberi olmayan göçmenleri Diyarbakır’da indirip kaçtı.



Otogarı mesken edindiler


Paraları alınıp otogar önüne bırakılan göçmenler, burayı mesken edindi. Otobüs firmalarının kaçak yolcu taşımamak için almadıkları göçmenler, otogarın bahçesinde uyuyup ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Kendilerini dolandıranlarla irtibata geçen göçmenler, şahısların gün içerisinde yanlarına geleceklerini, buradan ayrılmamaları gerektiğini söyledikleri için otogar etrafında kaldıklarını dile getirdi.


Çok az Türkçe bilen Afganistan uyruklu göçmen Mırad Murolu, “Van’dan Ankara’ya gitmek istiyorduk. Biriyle görüştük ve bizi Ankara’ya götüreceğini söyledi. Kendisine para verdik, buraya getirdi bizi. Ankara yerine Diyarbakır’a geldik. Bizi dolandıran kişiyi aradık, bize bekleyin birkaç saat sonra gelip alacağız sizi dediler. Burada Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmenler var. İstanbul ve Ankara yerine bizi buraya getirdiler. Otobüsler de bizi almıyor, geçici belgemiz var, yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.


Öte yandan otogar çevresine gelen güvenlik güçleri, göçmenlerin izin belgelerine baktı. Güvenlik güçleri, göçmenlerin seyahat belgesini görmesinin ardından bölgeden ayrıldı.




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