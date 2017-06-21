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21 Haziran 2017 13:31

Gökhan Yenigün Diyarbekirspor’da

Spor Toto 3.

Gökhan Yenigün Diyarbekirspor’da

21 Haziran 2017 13:31

Lig ekiplerinden Diyarbekirspor, kaleci Gökhan Yenigün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.


Diyarbekirspor, geçtiğimiz sezon oynadığı maçlarda 7 penaltı kurtararak Bodrumspor’un şampiyon olmasında büyük katkı sağlayan kaleci Gökhan Yenigün ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yeşilbursaspor altyapısında yetişen 28 yaşındaki Gökhan Yenigün, 2006 yılında profesyonel oldu. Tecrübeli kaleci kariyerinde Yeşil Bursa, Sancaktepe Belediyespor, Gölcükspor, Orhangazispor ve Bodrumspor formalarını giydi.


Gelecek sezon Diyarbekirspor için ter dökecek başarılı eldiven, "Diyarbekirspor’un teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Şampiyonluğa bu kadar kenetlenmiş ve inanmış bir kulüp beni çok etkiledi. Diyarbekirspor’un bir parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.




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