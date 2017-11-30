Gönüllü hizmet sayesinde Avrupa ile tanışıyorlar

Yaklaşık 8 yıldır AGH projeleri için akreditasyona sahip olan Gençlik ve Değişim Derneği, projeler sayesinde yüzlerce genci Avrupa’ya gönderirken bir o kadar yabancı genci de Diyarbakır’da misafir etti. 2-8 hafta veya 2-12 ay gibi sürelerle farklı kültürleri tanıma fırsatı bulan gençler burada edindikleri tecrübeleri kendi ülkelerinde aktarma fırsatı buldu. Konu ile ilgili açıklama yapan Gençlik ve Değişim Derneği Başkanı Umut Suvari, AGH’de gönüllü olarak hizmet verirken maaş alınmadığını, bununla birlikte yiyecek, barınma, dil eğitimi, yerel ulaşım, sigorta, bireysel bakım ve yardım ve az miktarda cep harçlığı alınabileceğini söyledi. Suvari, “18-30 yaş arasındaki bütün gençler, bu projelere başvurabilir. 2009 yılından beri sürekli olarak AGH projeleri gerçekleştirmekle beraber maalesef son bir yıl içerisinde herhangi bir AGH projesi gerçekleştiremedik. Şubat 2017 tarihinde, akreditasyonumuzun güncellenmesi için yaptığımız başvuru hala sonuçlanmadığı için ne bir proje sunmaktayız ne de bir AGH projesine ortak olabilmekteyiz. Umarız Türk Ulusal Ajansı en yakın zamanda bu eksikliği giderir ve her zaman yaptıkları gibi gençlik kuruluşlarına aktif olarak destek vermeye devam ederler. Geçtiğimiz yıl yapılan proje kapsamında şu anda 3 gönüllümüz İtalya ve Romanya’da. Temennimiz bu projelerin devam etmesi ve olabildiğince çok gencin bu projelerden yararlanmasıdır” dedi.